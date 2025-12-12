Что предусматривает проект?

Проект предусматривает создание специальной платформы доступного жилья с фокусом на долгосрочную аренду и возможность дальнейшего выкупа, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития.

Смотрите также Выселение или высокая цена: почему аренда стала бременем для большинства переселенцев

Энергоэффективные дома должны стать альтернативой для людей, потерявших жилье из-за войны.

Важно! Финансирование будет реализовываться поэтапно. На первом этапе запланировано выделение 7 миллионов евро, которые направят на возведение почти двух сотен жилых объектов.

В перспективе проект должен существенно масштабироваться – до нескольких тысяч домов в различных локациях Киевской области в течение ближайших лет.

Кто реализует инициативу?

Проект воплощает благотворительная организация Украинская миссия Хансена, которую основал американский предприниматель и филантроп Делл Лой Хансен, отмечают в Forbes. Организация уже несколько лет работает в Украине и сосредотачивается на обеспечении жильем людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Для ЕБРР эта инициатива является частью более широкой стратегии поддержки жилищного сектора в Украине. Банк рассматривает проект не только как социальный, а и как инструмент развития современных стандартов строительства, энергоэффективности и новых моделей арендного жилья.

Почему этот проект имеет стратегическое значение?

Проблема дефицита доступного жилья остается одной из самых острых для Украины. Тысячи семей вынуждены арендовать жилье по рыночным ценам или проживать во временных условиях.

Предложенная модель аренды с правом выкупа дает возможность людям постепенно интегрироваться в новые общины, планировать будущее и со временем получить собственное жилье. Кроме социального эффекта, проект может оживить строительный сектор, создать рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Какие перспективы реализации?

В зависимости от условий, проект может быть перспективной моделью жилищной поддержки населения. Несмотря на значительный масштаб и международную поддержку, реализация проекта зависит от ряда факторов:

стабильности финансирования и своевременного поступления средств;

способности привлечь дополнительных доноров и партнеров;

эффективного взаимодействия с местными властями и общинами;

реального спроса на формат доступной аренды с правом выкупа;

ситуации с безопасностью и темпов восстановления регионов.

Что должно измениться в жилищной политике в Украине?

Правительство Украины увеличило финансирование жилищных программ на 2026 год, выделив 5,7 миллиарда гривен для восстановления поврежденного жилья и поддержки граждан, потерявших жилье.

Программа "еВідновлення" получила расширенное финансирование, включая 6,7 миллиарда гривен на компенсации за уничтоженное жилье и 14 миллиардов гривен на жилищные ваучеры для ВПЛ.

Также, с ноября в Украине запустили программу жилищных ваучеров для ВПЛ на 2 миллиона гривен для покупки или строительства жилья. Ваучер могут получить ВПО со статусом участника боевых действий или инвалидностью от войны.