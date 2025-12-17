Почему рынок риелторских услуг нуждается в изменениях?

Рынок посреднических услуг в сфере недвижимости в Украине длительное время остается фактически нерегулируемым, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Смотрите также Проверка жилья в 2026 году: кого будут проверять и за что отменят соцвыплаты

Несмотря на активное участие риелторов в покупке, продаже и аренде жилья, четких правил работы, единых стандартов качества или понятных требований к специалистам до сих пор нет. Это создает риски для покупателей и продавцов недвижимости.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Народные депутаты отмечают, что нынешняя модель не гарантирует потребителям прозрачной стоимости услуг и ответственности исполнителей. В результате клиенты часто не понимают, за что именно платят комиссию, а уровень сервиса может существенно отличаться.

Уже были петиции к Президенту и правительству относительно того, чтобы повлиять на ситуацию с непонятными правилами работы риэлторов в Украине. Поэтому в заключительных положениях законопроекта №12377 мы прописали, что в течение месяца после принятия и подписания этого закона наш Комитет предоставит законодательные предложения для парламента,

– отметила Елена Шуляк.

Какую роль играет законопроект о жилищной политике?

Вопрос риелторских услуг предлагают урегулировать в рамках законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Документ не вводит прямого лицензирования или обязательной сертификации риелторов, но создает основу для наработки рекомендаций правительства.

После принятия закона профильный парламентский комитет должен сформировать рабочую группу, которая будет анализировать ситуацию и подготовит предложения по правилам работы рынка.

Важно! В Верховной Раде рассчитывают, что законопроект №12377 будет принят до конца текущего года. Пока точные сроки, когда предложения начнут действовать окончательно, неизвестны. Все зависит от скорости рассмотрения законопроекта.

Что именно предусматривает законопроект?

Законопроект предусматривает:

создание рабочей группы для наработки решений по рынку риелторских услуг;

подготовку рекомендаций для Кабинета Министров по упорядочению этой сферы;

предотвращение появления монопольных моделей регулирования;

сохранение конкуренции между участниками рынка;

формирование прозрачных правил работы без чрезмерных ограничений;

ориентацию на защиту прав потребителей жилищных услуг.

Почему отказались от жесткого регулирования?

Ранее в парламенте уже рассматривали идеи обязательной сертификации или лицензирования риелторов. Однако такие инициативы вызывали критику из-за риска создания закрытых профессиональных объединений и фактических монополий. Новый подход должен избежать этих ошибок и не ограничивать доступ к профессии.

Как это может повлиять на рынок жилья?

Ожидается, что наработка рекомендаций позволит повысить качество риелторских услуг, сделать цены более понятными для клиентов и уменьшить количество конфликтных ситуаций. Для рынка недвижимости это может означать более предсказуемые правила и рост доверия со стороны граждан.

О чем сообщали ранее?