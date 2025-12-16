Кого касаются проверки жилья в 2026 году?

Проверка жилищных условий проводится исключительно в отношении отдельных категорий населения, пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу.

Граждан, которые обращаются за финансовой поддержкой из бюджета или уже получают социальные выплаты, проверяют с 2022 года. Основная цель – подтвердить фактическое проживание и соответствие заявленных данных реальной ситуации.

Будут проверять:

получателей жилищных субсидий и других видов социальной помощи;

малообеспеченные семьи, которые получают льготы;

внутренне перемещенные лица, которые получают выплаты на проживание;

семьи с детьми в процессе оформления опеки или усыновления;

семьи военнослужащих при назначении льгот или участия в жилищных программах.

Важно! Для граждан, которые не обращаются за государственной поддержкой, проверки жилья не проводятся.

Как будет проходить проверка жилищных условий?

Процедура проверки предусматривает четкий алгоритм действий и не может происходить без предупреждения, отмечают Новости.LIVE. Представители социальных служб обязаны заблаговременно уведомить человека о запланированном визите.

Обычно проверка включает в себя:

сообщение о дате и времени визита;

осмотр жилого помещения;

общение с заявителем относительно состава домохозяйства;

проверку документов на жилье или договора аренды;

фиксацию фактического места жительства.

По результатам осмотра составляется акт обследования, который становится основанием для назначения, продолжения или прекращения социальных выплат.

Почему особое внимание уделяется ВПЛ?

Внутренне перемещенные лица остаются одной из ключевых категорий, в отношении которых проводятся проверки в 2026 году. Это связано с необходимостью подтверждения фактического проживания по адресу, указанному при оформлении статуса и помощи.

Важно! Проверки проводятся выборочно и направлены на выявление случаев, когда лицо фактически не проживает по заявленному месту. В таких ситуациях социальные выплаты могут быть пересмотрены или приостановлены.

Какие последствия может иметь проверка жилья?

Для большинства получателей помощи проверка не несет никаких рисков, если данные представлены корректно. В то же время при обследовании могут быть выявлены нарушения, которые влияют на дальнейшее получение выплат.

Основаниями для пересмотра решений могут стать:

отсутствие человека по заявленному адресу;

ложная информация о составе семьи;

несоответствие жилищных условий представленным данным;

отсутствие документов, подтверждающих право проживания.

