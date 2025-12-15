Как сократились инвестиции в недвижимость?

По состоянию на начало декабря 2025 года объем закрытых инвестиционных сделок с недвижимостью в России уменьшился на 34% по сравнению с предыдущим годом, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Наибольшее падение зафиксировали во вложениях в площади под строительство домов – 53%. Инвестиции в офисную недвижимость сократились на 52%, в складские объекты – на 20%. Данные свидетельствуют о выходе инвесторов даже из сегментов, которые ранее обеспечивали основной объем сделок.

Административная поддержка не останавливает спад. Аналитики указывают, что российский рынок недвижимости еще не достиг минимума, поэтому прогнозируют еще больший упадок.

Почему растет разрыв между первичным и вторичным рынками?

Несмотря на падение инвестиций, власти продолжают поддерживать рост цен на первичное жилье. В результате разница между стоимостью квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке достигла 61%, а в регионах – до 84%.

Средняя цена квадратного метра в новостройках составляет около 300 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке – примерно 163 тысячи. Покупатели все чаще выбирают вторичное жилье или откладывают покупку.

Почему вторичный рынок продолжает дешеветь?

Давление на вторичный сегмент усиливается из-за снижения доверия к сделкам. После ряда резонансных мошеннических историй покупатели стали осторожнее, что привело к сокращению количества сделок. Риелторы ожидают дальнейшее снижение цен на фоне слабого спроса и отсутствия стимулов для возобновления продаж.

Что происходит с элитной недвижимостью?

Падение коснулось и элитного сегмента, который длительное время оставался отделенным от общих тенденций. Цены корректируются вниз, однако количество покупателей остается минимальным.

Показательной стала продажа дома на Рублевке. Выставлен еще в 2016 году, но продали его в 2024 году за 4,5 миллиарда рублей против первоначальных 9,5 миллиарда. Около 10% элитных загородных объектов в России находятся в продаже более десяти лет. Риелторы называют это "эффект Долиной".

Что такое "эффект Долиной"?

"Эффектом Долиной" риелторы и покупатели квартир называют падение доверия к вторичному жилью после резонансного скандала вокруг певицы. Эта история стала сигналом для покупателей о рисках сделок и дополнительно уменьшила активность на рынке.

Интересно! В прошлом году пропагандистка Лариса Долина заявила, что украинцы ввели ее в заблуждение и заставили продать квартиру. Однако доказательства этой версии так и не предоставили. Суд отменил права собственности у женщины, которая приобрела эту квартиру, из-за чего вокруг Долиной возник скандал.

