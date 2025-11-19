Почему в России заговорили об обязательной проверке продавцов?

Мошенничество в сфере недвижимости остается одной из самых больших проблем российского рынка, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское СМИ РИА.

Смотрите также Более 50% от дохода: аренда жилья стала тяжелым бременем для переселенцев

Чаще всего встречаются случаи, когда сделки заключаются по поддельным доверенностям или под влиянием посторонних лиц. Особенно это касается людей, которые не разбираются в документах купли-продажи.

Интересно! В судах накапливается большое количество исков о признании договоров недействительными, а покупатели часто оказываются в ситуации, когда после сделки оказывается, что продавец не мог оценить свои действия или был вынужден подписать бумаги обманным путем.

Кто выступил с этой инициативой и что именно предлагается?

Российские риелторы планируют обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой подготовить порядок обязательного осмотра психологом и психиатром.

Идею обосновывают тем, что осмотр должен проводиться именно в день заключения договора, чтобы подтвердить, что продавец действует добровольно и осознанно.

Это, по мнению инициаторов, поможет предотвращать обжалованию сделок в случаях, когда продавец находился в состоянии зависимости, алкогольного или наркотического опьянения или под давлением других лиц.

Какие аферы с недвижимостью чаще всего случаются в России?

На российском рынке распространены схемы с подделкой документов, перепродажей квартир по фальшивым доверенностям и махинациями с арендованным жильем.

Отдельная категория мошенничеств – это случаи, когда злоумышленники вводят в заблуждение пожилых людей, заставляя их подписывать документы под видом социальной помощи.

Часто возникают и семейные конфликты. Родственники оспаривают сделки, утверждая, что продавец имел проблемы со здоровьем или не понимал содержания документов. Все это создает среду, в которой даже законно оформленная сделка может быть поставлена под сомнение.

Как Кремль превратил жилье в способ изъятия сбережений?