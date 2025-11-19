Почему в России заговорили об обязательной проверке продавцов?
Мошенничество в сфере недвижимости остается одной из самых больших проблем российского рынка, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское СМИ РИА.
Чаще всего встречаются случаи, когда сделки заключаются по поддельным доверенностям или под влиянием посторонних лиц. Особенно это касается людей, которые не разбираются в документах купли-продажи.
Интересно! В судах накапливается большое количество исков о признании договоров недействительными, а покупатели часто оказываются в ситуации, когда после сделки оказывается, что продавец не мог оценить свои действия или был вынужден подписать бумаги обманным путем.
Кто выступил с этой инициативой и что именно предлагается?
Российские риелторы планируют обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой подготовить порядок обязательного осмотра психологом и психиатром.
Идею обосновывают тем, что осмотр должен проводиться именно в день заключения договора, чтобы подтвердить, что продавец действует добровольно и осознанно.
Это, по мнению инициаторов, поможет предотвращать обжалованию сделок в случаях, когда продавец находился в состоянии зависимости, алкогольного или наркотического опьянения или под давлением других лиц.
Какие аферы с недвижимостью чаще всего случаются в России?
На российском рынке распространены схемы с подделкой документов, перепродажей квартир по фальшивым доверенностям и махинациями с арендованным жильем.
Отдельная категория мошенничеств – это случаи, когда злоумышленники вводят в заблуждение пожилых людей, заставляя их подписывать документы под видом социальной помощи.
Часто возникают и семейные конфликты. Родственники оспаривают сделки, утверждая, что продавец имел проблемы со здоровьем или не понимал содержания документов. Все это создает среду, в которой даже законно оформленная сделка может быть поставлена под сомнение.
Как Кремль превратил жилье в способ изъятия сбережений?
Российский рынок недвижимости переживает кризис из-за снижения спроса, высокие ставки по ипотеке и остановку застроек.
Кремль использует недвижимость для изъятия средств у граждан, направляя их на военные расходы, а обещания роста цен является манипуляцией для удержания населения на рынке.