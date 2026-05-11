В каких столицах Европейского Союза аренда самая дорогая?

Самый большой разрыв между зарплатами и стоимостью аренды жилья сейчас в Праге, пишет Euronews.

По данным Eurostat, аренда двухкомнатной квартиры в столице Чехии в среднем стоит 1 710 евро в месяц, тогда как минимальная зарплата составляет лишь 924 евро. То есть для оплаты жилья нужно потратить 185% от минимального заработка.

Почти такая же ситуация и в Лиссабоне. В столице Португалии аренда двухкомнатной квартиры также обходится примерно в 1 710 евро, а минимальный заработок там составляет 1 073 евро. Из-за этого жилье забирает 168% месячного дохода.

В список столиц, где аренда превышает полторы минимальные зарплаты, также вошли:

Будапешт – 159%;

Братислава – 158%;

София – 154%;

Афины – 153%;

Рига – 151%.

Дорого арендовать жилье и в других крупных столицах Европы. В Париже двухкомнатная квартира в среднем стоит 2 523 евро в месяц, тогда как минимальная зарплата во Франции составляет 1 802 евро. В Мадриде жилье обходится примерно в 1 721 евро при минимальном заработке 1 381 евро.

Также в перечень столиц, где минимальной зарплаты не хватает для аренды жилья, попали Таллинн, Бухарест, Варшава, Дублин, Любляна и Вильнюс.

Процент минимальной заработной платы для аренды / Инфографика Eurostat

В Европейской конфедерации профсоюзов заявили, что жилищный кризис в Европе продолжает обостряться.

Разрыв между арендной платой и оплатой труда является абсолютно неприемлемым. Если добавить к этому рост цен на энергоносители и продукты питания, людям приходится брать в долг на предметы первой необходимости,

– сказала генеральный секретарь ЕКП Эстер Линч.

Где аренда жилья пока доступнее?

Лучшая ситуация среди столиц ЕС сейчас в Брюсселе. Там аренда двухкомнатной квартиры забирает примерно 70% минимальной зарплаты. В среднем жилье стоит 1 475 евро в месяц, тогда как минимальный заработок в Бельгии превышает 2 070 евро.

Одной из самых доступных столиц также остается Берлин. В столице Германии на аренду жилья нужно потратить примерно 76% минимальной зарплаты. Относительно доступными для арендаторов также назвали Никосию, Люксембург и Гаагу.

Какая средняя стоимость аренды квартир в Польше?

По данным Numbeo, в мае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре польских городов составляет около 2 790 злотых в месяц. Если жилье расположено дальше от центральных районов, цена снижается до 2 276 злотых.

Столица Польши остается самым дорогим городом для аренды. В Варшаве однокомнатная квартира в центре столицы в среднем стоит более 4 400 злотых (более 52 тысяч гривен) в месяц.