У яких столицях Європейського Союзу оренда найдорожча?

Найбільший розрив між зарплатами та вартістю оренди житла зараз у Празі, пише Euronews.

За даними Eurostat, оренда двокімнатної квартири у столиці Чехії у середньому коштує 1 710 євро на місяць, тоді як мінімальна зарплата становить лише 924 євро. Тобто для оплати житла потрібно витратити 185% від мінімального заробітку.

Майже така сама ситуація і в Лісабоні. У столиці Португалії оренда двокімнатної квартири також обходиться приблизно у 1 710 євро, а мінімальний заробіток там становить 1 073 євро. Через це житло забирає 168% місячного доходу.

До списку столиць, де оренда перевищує півтори мінімальні зарплати, також увійшли:

Будапешт – 159%;

Братислава – 158%;

Софія – 154%;

Афіни – 153%;

Рига – 151%.

Дорого орендувати житло і в інших великих столицях Європи. У Парижі двокімнатна квартира в середньому коштує 2 523 євро на місяць, тоді як мінімальна зарплата у Франції становить 1 802 євро. У Мадриді житло обходиться приблизно у 1 721 євро при мінімальному заробітку 1 381 євро.

Також до переліку столиць, де мінімальної зарплати не вистачає для оренди житла, потрапили Таллінн, Бухарест, Варшава, Дублін, Любляна та Вільнюс.

Відсоток мінімальної заробітної плати для оренди / Інфографіка Eurostat

У Європейській конфедерації профспілок заявили, що житлова криза у Європі продовжує загострюватися.

Розрив між орендною платою та оплатою праці є абсолютно неприйнятним. Якщо додати до цього зростання цін на енергоносії та продукти харчування, людям доводиться брати в борг на предмети першої потреби,

– сказала генеральний секретар ЄКП Естер Лінч.

Де оренда житла поки що доступніша?

Найкраща ситуація серед столиць ЄС зараз у Брюсселі. Там оренда двокімнатної квартири забирає приблизно 70% мінімальної зарплати. У середньому житло коштує 1 475 євро на місяць, тоді як мінімальний заробіток у Бельгії перевищує 2 070 євро.

Однією з доступніших столиць також залишається Берлін. У столиці Німеччини на оренду житла потрібно витратити приблизно 76% мінімальної зарплати. Відносно доступними для орендарів також назвали Нікосію, Люксембург і Гаагу.

Яка середня вартість оренди квартир у Польщі?

За даними Numbeo, у травні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у центрі польських міст становить близько 2 790 злотих на місяць. Якщо житло розташоване далі від центральних районів, ціна знижується до 2 276 злотих.

Столиця Польщі залишається найдорожчим містом для оренди. У Варшаві однокімнатна квартира у центрі столиці в середньому коштує понад 4 400 злотих (понад 52 тисячі гривень) на місяць.