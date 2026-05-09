Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Львові?

Про актуальну вартість оренди помешкань у Львові свідчать дані аналітики ЛУН станом на 9 травня 2026 року.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становить 20 тисяч гривень на місяць. Двокімнатне житло здають за 23 тисячі гривень, а трикімнатне – за 30 тисяч гривень.

Найдорожче винаймати однокімнатне житло зараз у Сихівському та Шевченківському районах. У середньому оренда там коштує 22 тисячі гривень на місяць.

У Франківському районі ціни нижчі – 19,8 тисячі гривень. У Залізничному районі середня вартість оренди становить 17,6 тисячі гривень.

Найдоступніше житло пропонують у Галицькому районі, де однокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 16,9 тисячі гривень. У Личаківському районі ціни ще нижчі – 15,4 тисячі гривень.

Де найдорожче орендувати двокімнатну квартиру?

Серед двокімнатних квартир найвищі ціни зафіксовані у Шевченківському районі – 26,4 тисячі гривень на місяць. Далі йде Франківський район, де ціни становлять у середньому 24,2 тисячі. У Галицькому районі оренда такого житла коштує 22,5 тисячі гривень, а у Залізничному – 22 тисячі.

Найдешевші двокімнатні квартири в оренду пропонують у Личаківському районі – 20 тисяч гривень у місяць, а також Сихівському – 17,8 тисячі.

У сегменті трикімнатного житла статистика поки залишається обмеженою. Для повноцінного аналізу даних замало.

Як змінилися ціни за рік?

За останній рік оренда квартир у Львові помітно подорожчала майже в усіх сегментах. Найбільше зросли ціни на однокімнатне житло – у середньому на 18%. Двокімнатні квартири також суттєво додали у вартості: за рік оренда подорожчала на 16%. Та справжнім лідером є трикімнатне житло, оренда якого за останній рік стала дорожчою аж на 36%.

До слова, як йдеться у звіті ЛУН за перший квартал 2026 року, у Львові люди в середньому витрачають 59% середньої зарплати на оренду квартири. За рік цей показник знизився на 8%.

Що буде з орендою у Львові далі?

Експертка з нерухомості Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу прогнозує подальше пожвавлення ринку оренди у великих містах, зокрема і Львові, найближчими місяцями.

За її словами, найбільший попит зберігатиметься у сегменті довгострокової оренди – насамперед на одно- та двокімнатні квартири у сучасних ЖК із хорошою транспортною доступністю. У таких категоріях ціни можуть зрости ще на 5 – 10%. Особливо швидко, зазначає Луханіна, здається житло з автономним опаленням, резервним живленням та іншими енергонезалежними рішеннями.

Виграють ті об'єкти, які найбільше відповідають запиту часу,

– підкреслила експертка.

Водночас у Львові активізується і короткострокова оренда. Поштовхом до цього стає внутрішній туризм та збільшення кількості поїздок у західні регіони. Однак різкого стрибка цін на ринку наразі не очікують.

Що відомо про оренду житла загалом по Україні?

У травні 2026 року найдорожча оренда квартир в Україні зосереджена переважно у західних містах та Києві. Лідером за вартістю однокімнатного житла залишається Ужгород зі середньою ціною у 22 тисячі гривень на місяць. Львів також входить до переліку найдорожчих міст.

Водночас у прифронтових містах житло значно дешевше. Наприклад, у Харкові чи Миколаєві однокімнатну квартиру можна орендувати у кілька разів дешевше, ніж у Львові чи Ужгороді. Експерти пов'язують таку різницю насамперед із безпековою ситуацією та різним рівнем попиту в регіонах.