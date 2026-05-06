Какова средняя стоимость аренды квартир в Польше?

По данным Numbeo, в мае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре польских городов составляет около 2 790 злотых в месяц. Если жилье расположено дальше от центральных районов, цена снижается до 2 276 злотых.

Аренда трехкомнатных квартир обходится значительно дороже. В центральных районах такое жилье стоит в среднем более 4 500 злотых в месяц, а за пределами центра – примерно 3 530 злотых.

На цены больше всего влияют расположение квартиры, близость транспорта и состояние дома. Быстрее всего дорожает жилье в городах с большим количеством международных компаний, офисов и университетов.

Сколько стоит аренда жилья в крупнейших городах Польши?

Столица Польши остается самым дорогим городом для аренды В Варшаве однокомнатная квартира в центре столицы в среднем стоит более 4 400 злотых (более 52 тысяч гривен) в месяц.

Несколько дешевле арендовать квартиру в Кракове, Гданьске и Вроцлаве. Например, в Гданьске аренда стоит около 3 200 злотых (38 500 гривен), что на 23% ниже, чем в Варшаве.

В Кракове, стоимость аренды там составляет 3 500 злотых (42 000 гривен). А во Вроцлаве – 3 400 злотых (41 000 гривен) за однокомнатное жилье.

К городам с более доступной арендой также относятся Лодзь, Познань и Щецин. Там аренда однокомнатной квартиры в центральных районах стартует примерно от 2 700 – 2 900 злотых (около 32 500 – 35 000 гривен).

Трехкомнатные квартиры в Варшаве стоят в среднем более 7 000 злотых (почти 84 500 гривен) в месяц. В Кракове и Вроцлаве аренда такого жилья обычно превышает 5 000 злотых (около 60 000 гривен).

Обратите внимание! Больше всего дорожают небольшие квартиры, которые чаще всего арендуют студенты, молодые специалисты и иностранцы, что переезжают в Польшу на работу.

Какие правила аренды планирует ввести правительство Польши?

В Польше с 20 мая планируют ввести новые правила аренды для владельцев жилья, пишет In Poland. Власти хотят усилить контроль над рынком и сделать его более прозрачным.

Владельцы квартир должны будут регистрировать жилье в специальном государственном реестре и получать индивидуальный номер для объявлений. Без такой регистрации публиковать квартиры на онлайн-платформах будет невозможно.

За нарушение новых правил – штрафы до 50 тысяч злотых. Польское правительство объясняет изменения тем, что рынок краткосрочной аренды в последние годы рос слишком быстро и начал влиять на доступность жилья для местных жителей.