Какой город стал самым дорогим для аренды?

Самую высокую стоимость аренды в конце 2025 года зафиксировали в Ужгороде, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Именно этот город возглавил рейтинг по стоимости аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир. Ситуация с безопасностью в стране повлияла на рынок аренды жилья, поэтому стоимость аренды в Ужгороде выросла на 12% за год.

Обратите внимание! В декабре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде в Ужгороде составляет 21 тысячу гривен, двухкомнатной – 32 тысячи гривен. Тогда как средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве и Львове в Киеве и Львове – 17 тысяч гривен в месяц.

Какие еще города входят в группу с высокими ценами?

Высокие арендные ставки стабильно удерживают и другие западные города. В Ивано-Франковске и Луцке средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 15 тысяч гривен.

Львов остается одним из самых дорогих городов Украины, однако больше не является лидером. По уровню арендных ставок его все чаще догоняют меньшие областные центры на западе Украины, где предложение жилья значительно ограничено.

Какова стоимость аренды вне запада Украины?

В центральных регионах также наблюдается заметное увеличение стоимости аренды. В Черкассах и Кропивницком средние цены на двухкомнатные квартиры за год выросли на 11% и 15%. Хотя эти города до сих пор остаются бюджетным вариантом со средней арендной ставкой 12 тысяч и 9 тысяч соответственно.

На юге страны ситуация остается более сдержанной, однако Одесса постепенно возвращается к росту арендных ставок. Несмотря на колебания спроса, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 10 тысяч гривен.

Почему именно эти города дорожают?

Главным фактором остается война и ситуация с безопасностью на востоке Украины, ограниченное предложение жилья и низкие темпы ввода новых объектов в эксплуатацию. В городах с небольшим рынком аренды даже незначительный рост спроса быстро повышает цены.

В сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение уменьшились на 3%, сообщали аналитики OLX Недвижимость. Несмотря на это, медианная стоимость аренды по Украине выросла на 8%. Заметно подорожали трехкомнатные квартиры, где прирост цен достиг 21%.