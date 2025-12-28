Какую сумму сейчас тратят украинцы из зарплаты на аренду?

Если ориентироваться на данные за декабрь, получится, что в большинстве городов украинцы начали тратить меньше на аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Какой процент с зарплаты тратят украинцы на аренду в декабре:

больше всего сейчас тратят в Ужгороде – почти 80% от заработной платы (это на 5% меньше чем раньше);

в Луцке – 62% (ситуация не изменилась);

в Ивано-Франковске – 60% (меньше на 5%);

во Львове – 59% (меньше на 13%);

в Виннице – 58% (меньше на 2%).

Несмотря на то, что в большинстве городов эта сумма уменьшилась, есть населенные пункты, где произошло наоборот:

в Черкассах на квартиру тратят в среднем 54% от заработной платы (сумма увеличилась на 5%);

Одесса – 40% (увеличилась на 3%);

Кропивницкий – 41% (больше на 1%).

Много ли нужно тратить на аренду за рубежом?

Несмотря на существующие предубеждения, статистика показывает, что за рубежом на аренду приходится тратить значительные суммы, сообщает Numbeo.

Рассмотрим на примере нескольких европейских столиц:

Варшава – 43,83% зарплаты;

Рим – 44,34%;

Амстердам – 41,94%.

Что важно знать о рынке недвижимости в Украине сейчас?