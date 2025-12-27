Как выглядит жилье певицы и какие там условия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на проект "По домам" от Люкс ФМ.

Почему Светлана Тарабарова выбрала одноэтажный дом?

Вместе с мужем певица приобрела одноэтажный дом площадью 160 квадратных метров. Произошло это 4 года назад. Ранее семья жила в двухэтажном арендованном доме, однако лестница вызывала беспокойство из-за маленького ребенка. Теперь дом без второго этажа позволяет комфортно разместиться всей семье, хотя дети уже мечтают о чердаке или втором уровне.

Дом певицы под Киевом / Фото Люкс ФМ

Какие особенности дома и как семья поддерживает порядок?

С уборкой в доме помогает одна помощница, хотя с ежедневным уходом за большой семьей ей нелегко. Светлана отмечает, что вместе с мужем они пытаются поддерживать чистоту самостоятельно, но с тремя детьми это сложно.

Хотя мы убираем каждый день, но сами понимаете: трое детей, ежедневно работает пылесос, я прошу детей учиться убирать со стола,

– делится артистка.

Самая большая комната в доме – детская, которая имеет площадь 30 квадратных метров, ведь для семьи дети на первом месте. Также просторной является кухня, совмещенная с гостиной. Из-за начала полномасштабной войны в доме обустроили хранилище: кладовку переоборудовали под спальню, где можно спрятаться в экстренной ситуации.

К слову, согласно данным OLX на 27 декабря, самый дешевый дом в Киевской области продают за 45 тысяч гривен. В объявлении указано, что это – "домик, как раньше на базах отдыха", площадью 20 квадратов. Зато самые дорогие дома продают за более чем 300 миллионов.

Что известно о жилье других украинских знаменитостей?

Ранее украинский ведущий Анатолий Анатолич и продюсер Юла показали интерьер дома, в котором живут под Киевом. Дом в Вышгороде площадью 150 квадратов они приобрели в 2015 году за 150 тысяч долларов и впоследствии достроили террасу. Ремонт стоил около 60 тысяч долларов – почти вдвое больше запланированного, поэтому семье пришлось занимать деньги.

Продюсер Владимир Завадюк с начала полномасштабной войны арендует двухэтажную квартиру в центре Киева, за которую ежемесячно платит более тысячи долларов, не раскрывая точной суммы. Собственное жилье он пока не покупает, предпочитая инвестициям в образование, бизнес и саморазвитие, а главной "фишкой" арендованного жилья называет террасу с видом на Подол.

Актриса и звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук живет в квартире площадью 63 квадратных метров в селе Белогородка Киевской области, которую приобрела за 90 тысяч долларов. После покупки супруги существенно вложились в ремонт, дополнительно укрепив стены металлом и штукатуркой, из-за чего актриса в шутку называет свое жилье "бункером".