Який вигляд має житло співачки та які там умови, 24 Канал розповідає з посиланням на проєкт "По хатах" від Люкс ФМ.

Зверніть увагу Анатолій Анатоліч і Юла показали свій будинок за Києвом: скільки вони витратили на дім

Чому Світлана Тарабарова обрала одноповерховий будинок?

Разом із чоловіком співачка придбала одноповерховий будинок площею 160 квадратних метрів. Сталося це 4 роки тому. Раніше родина жила у двоповерховому орендованому будинку, проте сходи викликали занепокоєння через маленьку дитину. Тепер будинок без другого поверху дозволяє комфортно розміститися всій родині, хоча діти вже мріють про горище чи другий рівень.

Дім співачки під Києвом / Фото Люкс ФМ

Які особливості будинку та як родина підтримує порядок?

З прибиранням у будинку допомагає одна помічниця, хоча зі щоденним доглядом за великою родиною їй нелегко. Світлана зазначає, що разом із чоловіком вони намагаються підтримувати чистоту самостійно, але з трьома дітьми це складно.

Хоча ми прибираємо щодня, але самі розумієте: троє дітей, щодня працює пилосос, я прошу дітей вчитися прибирати зі столу,

– ділиться артистка.

Найбільша кімната в будинку – дитяча, яка має площу 30 квадратних метрів, адже для сім'ї діти на першому місці. Також просторою є кухня, що поєднана з вітальнею. Через початок повномасштабної війни в будинку облаштували сховище: комору переобладнали під спальню, де можна заховатися в екстреній ситуації.

До слова, відповідно до даних OLX на 27 грудня, найдешевший будинок у Київській області продають за 45 тисяч гривень. В оголошенні вказано, що це – "будиночок, як раніше на базах відпочинку", площею 20 квадратів. Натомість найдорожчі будинки продають за понад 300 мільйонів.

Який вигляд має будинок Тарабарової: дивіться відео

Що відомо про житло інших українських знаменитостей?

Раніше український ведучий Анатолій Анатоліч та продюсерка Юла показали інтер'єр будинку, в якому живуть під Києвом. Оселю у Вишгороді площею 150 квадратів вони придбали у 2015 році за 150 тисяч доларів і згодом добудували терасу. Ремонт коштував близько 60 тисяч доларів – майже вдвічі більше запланованого, тож сім'ї довелося позичати гроші.

Продюсер Володимир Завадюк від початку повномасштабної війни орендує двоповерхову квартиру в центрі Києва, за яку щомісяця сплачує понад тисячу доларів, не розкриваючи точної суми. Власне житло він наразі не купує, надаючи перевагу інвестиціям в освіту, бізнес і саморозвиток, а головною "фішкою" орендованої оселі називає терасу з видом на Поділ.

Акторка та зірка "Дизель шоу" Юлія Мотрук живе у квартирі площею 63 квадратних метрів у селі Білогородка на Київщині, яку придбала за 90 тисяч доларів. Після покупки подружжя суттєво вклалося в ремонт, додатково зміцнивши стіни металом і штукатуркою, через що акторка жартома називає своє помешкання "бункером".