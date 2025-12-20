У проєкті "По хатах" від Люкс ФМ Анатолій Анатоліч разом з дружиною Юлою показав свій дім. Про те, який він, розповідає 24 Канал.

Чому родина вирішила відмовитися від оренди?

Дружина ведучого Юла зізнається, що через оренду їм доводилося часто переїжджати. До того ж платили вони в доларах, а різкий стрибок курсу зробив проживання надто дорогим. Урешті подружжя вирішило продати все, що мало, й купити власне житло.

Спочатку вони шукали квартиру, але варіантів у межах бюджету не знайшли. Під час переглядів їм несподівано показали будинок – ціна та локація влаштували, тож подружжя наважилося на покупку, хоча раніше про будинок не замислювалося.

Яким був будинок на момент купівлі та як його змінили згодом?

Будинок придбали у 2015 році за 150 тисяч доларів. Розташований він у Вишгороді. Його площа становила 150 квадратних метрів, згодом добудували терасу ще на 20 квадратів.

Простір і ремонт повністю влаштовували родину, доки в сім'ї не народилася третя дитина.

З появою третьої доньки будинок став затісним, адже підліткам був потрібен особистий простір. Подружжя вирішило перепланувати оселю й додати ще одну спальню. У результаті ремонт охопив майже весь будинок.

Спочатку сім'я планувала витратити на ремонт 25 – 30 тисяч доларів, однак сума зросла майже вдвічі. Загалом оновлення будинку обійшлося приблизно у 60 тисяч доларів, і навіть довелося позичати кошти. Без змін залишилася лише спальня подружжя.

До слова, відповідно до даних OLX на 20 грудня, найдешевші будинки у Вишгороді продають за 760 тисяч гривень, найдорожчі – за 150 – 200 мільйонів гривень.

Що відомо про оселі інших українських знаменитостей?

Акторка та зірка "Дизель шоу" Юлія Мотрук мешкає у квартирі в селі Білогородка на Київщині площею 63 квадратні метри, яку придбала за 90 тисяч доларів. Після купівлі подружжя інвестувало значні кошти в ремонт, додатково укріпивши стіни металом і штукатуркою, тож акторка жартома називає своє житло "бункером".

Продюсер Володимир Завадюк від початку повномасштабної війни орендує двоповерхову квартиру в центрі Києва, за яку платить понад 1 000 доларів на місяць, але точної суми не називає. Власне житло він поки не купує, адже віддає перевагу інвестиціям у навчання, бізнес і розвиток. Головною перевагою помешкання продюсер називає терасу з краєвидом на Поділ.