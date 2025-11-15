У проєкті "По хатах" від Люкс ФМ Завадюк пояснив, що нині вкладає зароблені гроші у навчання та розвиток. Детальніше про житло продюсера розповідає 24 Канал.

Що відомо про квартиру Завадюка?

Володимир Завадюк орендує квартиру у центрі Києва. Живе у цьому помешканні від початку повномасштабної війни. За словами продюсера, щомісячна оренда перевищує 1 000 доларів, але конкретну суму він не назвав, аби нікого "не тригерити".

Ціна оренди, вона вища 1 000 доларів. Я б не хотів вдаватися в конкретні суми. Для когось це може бути не окей,

– зазначив він.

Свого житла чоловік поки не купує, однак впевнений: воно в нього обов'язково з'явиться згодом. Поки що Завадюк живе за принципом "вкладати гроші в навчання, бізнес, стартапи, розвиток, але точно не в житло".

До слова, відповідно до даних порталу ЛУН у листопаді 2025 року орендувати однокімнатну квартиру у Києві у середньому коштує 17 тисяч гривень, двокімнатну – 23 тисячі гривень, а трикімнатну – 40 тисяч. Ціни на оренду житла у столиці за останні 56 місяць дещо знизилися.

Квартира, яку орендує Завадюк / Фото Люкс ФМ

Який вигляд має житло?

Квартира – двоповерхова, доволі простора та функціональна. На першому рівні розташована велика кухня-вітальня та тераса з мальовничим видом на історичний Поділ. Саме краєвид Завадюк вважає головною родзинкою помешкання. Є й недолік – висота поверху, що створює дискомфорт, коли доводиться спускатися в укриття.

На другому поверсі облаштовані спальня, ванна та робочий кабінет. Особливу атмосферу у квартирі створює декор – майже всі елементи інтер'єру продюсер підбирав сам і переважно підтримує українських митців.

Допомагає підтримувати ідеальний порядок у квартирі хатня помічниця.

Довідка. Володимир Завадюк – український продюсер і креатор, керівник департаменту Big Brave Events та Big Entertainment Shows у 1+1 Media. Він є креативним продюсером відомих телевізійних проєктів.

Такий вигляд має квартира Володимира Завадюка: дивіться відео

Що відомо про житло інших українських знаменитостей?

Квартира акторки та зірки "Дизель шоу" Юлії Мотрук розташована в селі Білогородка Київської області, має площу 63 квадратні метри й коштує 90 тисяч доларів. Після покупки акторка з чоловіком вклала чималі гроші в ремонт, укріпивши стіни металом і штукатуркою, тож Юлія жартує, що живе у справжньому "бункері".

Танцівниця Ілона Гвоздьова разом із чоловіком власноруч звела заміський будинок під Києвом, вартість якого перевищує двісті тисяч доларів. Попри війну, подружжя все ж завершило будівництво. У просторому будинку площею 230 квадратних метрів передбачені окремі дитячі кімнати, гостьову, простір для домашніх улюбленців та власне укриття.

Телеведуча Оксана Гутцайт уже понад 16 років мешкає з сім'єю у комфортному двоповерховому будинку під Києвом. Оселю зводили самостійно, ретельно продумуючи кожен елемент. На подвір'ї облаштовані акуратний сад, басейн і великий двір, а всередині – усе необхідне для життя навіть у разі перебоїв зі світлом.