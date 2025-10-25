Зіркова родина мешкає за межами столиці. За словами Ілони, робота у шумному місті виснажує, тож удома вона прагне спокою та гармонії. Свій затишний простір танцівниця показала у програмі "По хатах" на Люкс ФМ. Деталі розповідає 24 Канал.

Як будинок будували буквально з нуля?

Подружжя почало будівництво на ділянці, яку придбало ще до 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення сім'я вагалася, чи продовжувати проєкт. Ілона з дітьми певний час перебувала в Італії, тоді як її чоловік Іван Хом'ячук залишився в Україні й навесні навіть посадив газон. Саме цей момент став для Ілони знаком, що це – їхній дім, і потрібно завершувати будівництво. Процес настільки захопив Івана, що він навіть замислювався про створення власної будівельної компанії.

Оселя площею 230 квадратних метрів (без урахування тераси) обійшлася подружжю щонайменше у 200 тисяч доларів, хоча остаточна сума ще невідома, адже ремонт досі триває.

У будинку продумано простір для кожного члена родини: окремі кімнати мають син Домінік і донька Валерія (у неї навіть є власна гардеробна). Також там є гостьова спальня, кімната для домашніх улюбленців і власне укриття.

Такий вигляд має будинок Ілони Гвоздьової / Фото "Люкс ФМ"

Чому няня дітей танцівниці живе з ними?

Разом із родиною живе няня, яка має окрему кімнату в будинку. Гвоздьова наголошує, що це не розкіш, а необхідність для збереження гармонії в сім'ї. За її словами, це недешево, але цінно. Адже няня для них – повноцінний член родини. Жінка спокійна, бо знає, що діти доглянуті, нагодовані та в безпеці. І найважливіше – вони з чоловіком мають час одне для одного.

Довідка. Українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова народилася 5 серпня 1988 року в селі Останіне, що у Криму. Вона здобула популярність завдяки участі в телевізійних талант-шоу, а справжнє визнання прийшло після перемоги у 2018 році в проєкті "Танці з зірками", де її партнером був Ігор Ласточкін. Ілона одружена з бізнесменом Іваном Хом'ячуком. Подружжя разом уже понад 15 років і виховує двох дітей – доньку Валерію та сина Домініка.

