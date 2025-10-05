Що ж такого особливого в оселі блогерки, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Що відомо про житло інфлюенсерки?

Рік тому Мікара придбала вікторіанський особняк і поступово наповнює його власним шармом. У будинку є кілька камінів і люстр, бальна зала, горище, просторий підвал і навіть пересувна книжкова шафа, що приховує потаємні сходи.

У недавньому відео в тіктоці блогерка показала підвал, де вона варить "зілля" в казані, спальню в стилі Марії-Антуанетти яскраво-блакитного кольору та інші оригінальні елементи інтер'єру.

Найбільше глядачів здивувало горище, де є великий бутафорський щур із фентезійного фільму 1987 року "Принцеса-наречена". Дія відбувається у чарівному королівстві Флорін. Як йдеться в описі, там є всі найкращі мечі та чаклунські інгредієнти: справжнє кохання, добросердечні велетні, дуелі, великі камені, вогняні болота, катівня та погоні.

До слова, у коментарях до відео користувачі активно ділилися враженнями. Гігантський щур неабияк спантеличив багатьох.

Екзотичне житло блогерки: дивіться відео

Довідка. Мікара відома своєю здатністю відтворювати вбрання зірок, витрачаючи на це невеликі суми грошей. Наприклад, у 2020 році вона зібрала 12 мільйонів переглядів на ютубі, показавши, як зшила копію сірої тюлевої сукні Аріани Гранде від Джамбаттісти Валлі, яку співачка одягла на "Греммі". Вартість саморобного вбрання становила всього 40 доларів.

Що відомо про особливості житла відомих українців?

Письменниця Ірена Карпа нещодавно показала свою київську квартиру площею 53 квадратні метри, яку придбала за 103 тисячі доларів. Інтер'єр помешкання витриманий у стилі артпростору: тут гармонійно поєднано вінтажні меблі та декор, привезений з подорожей. Особливу увагу привертають старовинна валіза та двері з Іспанії. Квартира більше нагадує творчу майстерню, ніж звичне житло, що цілком відповідає творчій натурі власниці.

Двері у своє житло прочинила і шеф-кухарка Ольга Мартиновська. Вона проживає в самому серці столиці – в орендованій квартирі площею 44 квадратні метри. Житло оформлене в темних тонах, що надає йому сучасного та стильного вигляду.