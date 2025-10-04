Екскурсію своїм помешканням телеведучий провів для програми "По хатах" на Люкс ФМ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Тупотить ногами восьме покоління": Євгенія Кузнєцова показала, як відновила стару хату бабусі

Що відомо про житло Слави Соломки та його вартість?

Телеведучий мешкає на Оболоні, у квартирі, яка дісталася йому у спадок. Інше житло Слава не орендує, вважаючи це марною тратою грошей. У власному помешканні йому дуже комфортно, переїжджати він не планує.

Квартира має площу приблизно 56 квадратних метрів. За словами ведучого, нинішня ринкова вартість його житла становить приблизно 80 – 90 тисяч доларів. Ремонт телеведучий зробив у 2016 році, повністю адаптувавши простір під себе.

Гостей Слава Соломка у себе вдома приймає рідко. Прибиранням займається самостійно, без допомоги клінінгових сервісів, хоча іноді мама приходить допомогти навести лад або щось приготувати. Сам Слава не надто захоплюється кулінарією – готує переважно прості страви, як-от яєчню, пюре чи курку в сметанному соусі.

Такий вигляд мають кімнати у квартирі / Фото Люкс ФМ

Що є у квартирі ведучого?

Квартира має простору спальню, прикрашену картинами та фотографіями. У ній також розміщений мінібар. Хоча сам ведучий не вживає алкоголю, напої там зберігає для гостей.

У квартирі також є гардеробна та домашня бібліотека. У кухні почесне місце займає кавоварка. Соломка зазначив, що кожен його ранок розпочинається з чашки ароматного напою.

Окрема кімната виконує функцію складу – там Слава зберігає речі, якими зараз не користується. Також у цьому приміщенні облаштовано куточок для зйомок відео на його ютуб-канал, його Соломка згодом планує розширити.

Ванна кімната хоч і невелика, але повністю функціональна.

Квартира Слави Соломки: дивіться відео

До слова, раніше телеведучий розповів, чому його зняли з військового обліку. В інтерв'ю Мирославі Мандзюк Слава Соломка пояснив, що має на це серйозні підстави. Ще у 2017 році йому діагностували пухлину головного мозку. За словами Соломки, він досі проходить лікування.

Який вигляд мають квартири інших відомих українців?

Раніше письменниця Ірена Карпа продемонструвала свою київську квартиру площею 53 квадратні метри, за яку заплатила 103 тисячі доларів. Інтер'єр оселі оформлений у стилі артпростору: тут поєднано вінтажні меблі та декоративні елементи, зібрані під час мандрів. Особливо вирізняються серед них старовинна валіза та двері з Іспанії. Квартира радше нагадує творчу майстерню, ніж традиційне житло, що повністю відповідає характеру її власниці.

Також свій дім показала телеведуча Оксана Гутцайт. Це розкішний двоповерховий будинок під Києвом, який вони з чоловіком будували з нуля. Ведуча мешкає у цьому будинку з родиною вже понад 16 років. На території будинку є сад, басейн, просторий двір, там також облаштували резервні рішення на випадок відключень електроенергії.