Євгенія Кузнєцова поділилася результатами відновлення хати в ютубі. Як змінилося житло, розповідає 24 Канал.

Як вже вдалося змінити стару хату?

Письменниця розповіла, що за літо хату вдалося довести до житлового стану.

Відновлюємо стару хату, де зараз тупотить ногами щонайменше восьме покоління нашої сімʼї,

– написала вона у Thread.

Усередині – нові ретро-вимикачі, оновлені лиштви та збережені дубові елементи. Соснові знищив шашіль, тож їх замінили. Стіни вирівняли, підлогу зробили з нуля. Старі двері відновлюють, а простір став світлішим і затишнішим.

Особливе місце займає драбина – символ і назва другої книжки письменниці. На другому рівні облаштовують спальну зону з дерев'яними балясинами – місця вистачить навіть для великої компанії. Під стріхою видно всі деталі будівлі. Там можна буде ночувати, хоча звукоізоляція мінімальна.

Підлогу планують фарбувати в один шар – для приємної шерхлості. Стіни вже пофарбовані, простір став світлим і просторим. Усі кімнати мають вікна, хоча планували хоча б одну без. Лиштви фарбують вручну – Євгенія особисто підібрала приглушений синій колір. Дерев'яні вікна зі склопакетами виглядають як пластикові, але насправді з натурального дерева. Завдяки піднятій підлозі, підвіконня зручні навіть для дітей.



Євгенія Кузнєцова відновлює стару бабусину хату / Скриншот з відео

У ванній – раритетна чавунна ванна за 4 000 гривень. Раковина – авторська робота, а тумбочку господарі відреставрували самі, заливши епоксидкою з ліліями прабабусі. Старі двері у ванну довелося замінити повністю.

Кухонну частину частково перебудували – зробили новий вихід у двір, додавши світла. Встановили побутову техніку. Під бетонним покриттям – тепла підлога. Вікна пофарбували у відтінки з дитинства – їх теж підбирали вручну.

Бабусину швейну машинку тимчасово використовують як тумбочку. В інтер'єрі багато речей з різних місць, поки дизайн хаотичний – простір уже функціонує, тут ночують гості. Реконструкція триває, зберігаючи затишок і характер хати.



Роботи в оселі вже майже завершені / Скриншот з відео

У нижній кімнаті ремонт завершено: простір став світлішим і візуально більшим. Біле світло замінили на тепле, працює піч. Від стелі відмовилися – відкрита стріха додає об’єму й шарму. Хата зберігає автентичність і тепло: навіть у спеку всередині прохолодно, що обіцяє комфорт взимку.

На другому рівні приємно спати – деревина і натуральні матеріали створюють затишок. Хоч чути дощ і цвіркунів, це додає атмосфери. Стріха змінюється з погодою – у дощ нагадує м’яке хутро. Двері частково відреставрували – одні залишили натуральними, інші пофарбували. Вікна теж оновлюють: старі лиштви поєднані з новими, відтінок фарби підібраний вручну, згідно з дитячими спогадами.

Світла ванна кімната з двома вікнами вже функціонує. З'явилися килимок, поличка, дзеркало, косметика – усе для повсякденного використання. Тумбочка та раковина відреставровані власноруч, тумба приїхала з Кривого Рогу. Реставрація була довгою, але дуже особистою для Євгенії.



Такий вигляд має ванна / Скриншот з відео

У кухні – картина Уляни Балан з бурячками, яка гармонійно доповнює інтер'єр. Двері пофарбовані у власноруч намішаний відтінок – приглушений блакитний з коричневим, улюблене поєднання письменниці. Додали теплу підсвітку – тепер хата вночі "світиться як космічний корабель".

Реставрація хати поєднала традиції й сучасність та має судовий вигляд.

Такий вигляд має відновлення родинна хата Євгенії Кузнєцової: дивіться відео

Як розповіла Євгенія Кузнєцова в інтерв'ю журналу Like, хата, яку вона з родиною відновлює, належала її прабабусі, там народився її дідусь. До десяти років письменниці прабабуся ще мешкала там. Вона завжди хотіла залишатися в тій хаті, хоч рідні не раз намагалися переселити її в новий дім – вона відмовлялася. Проєкт відновлення цієї хати для Євгенії частково сентиментальний, та водночас має й практичне значення. Адже родина хоче мати більше простору в селі, бо там часто збирається чимало людей. Тож це не про створення музею – дім відновлюють, щоб у ньому жити.

Що відомо про тенденцію відновлення старий будинків у селі?

Останнім часом чимало українців відновлюють старі сільські хати – або ті, що вони купили, або власні. Наприклад, після повернення зі США Наталя придбала мазанку в одному з віддалених сільських хуторів. До відновлення старої оселі вона підійшла з усією серйозністю: детально вивчила особливості реставрації таких будівель і вже підготувала три варіанти реконструкції. Жінка зізнається, що давно мріяла про власний будинок у селі, тож безмежно щаслива, що їй вдалося втілити цю мрію в реальність.

У травні 2025 року інша жінка придбала стару хатину на Чернігівщині й поступово перетворює її на затишне місце, зберігаючи автентичність української оселі. Будинку понад 80 років, він опалюється піччю та грубою, водопровід планують провести пізніше. Найбільші труднощі були з фундаментом і дахом, але основні роботи вже виконані. Зараз триває внутрішній ремонт, і перші результати вже тішать око.