Що відомо про будинок, який купила жінка?

У травні 2025 року жінка купила старий будинок на Чернігівщині. Хаті понад 80 років. З того часу вона поступово перетворює її на затишне місце з душею і вже показала результати перших місяців роботи. А в коментарях до допису розповіла цікаві деталі.

Будинок опалюється піччю та грубою. Грубу зараз переробляють. Водопроводу поки що немає – це план на наступне літо. Особливу увагу приділяють автентичності: жінка хоче зберегти характер старої української хати не тільки зовні, а й у внутрішньому оформленні.

За її словами, ціни на такі будинки дуже різняться залежно від регіону і можуть коливатися від 2000 до 15 000 доларів.

На старті було чимало проблем – зокрема з фундаментом. Над відновленням будинку працювали здебільшого двоє місцевих хлопців. Вікна встановлював майстер окремо. Дах фарбували в кілька етапів: спочатку почистили, обробили рідиною від іржі, а потім пофарбували гумовою фарбою.

"Ремонтувати фундамент та дах я поки не вмію, але щось і сама роблю, що мені під силу", – зауважила жінка.

Зараз уже почались перші кроки до внутрішнього ремонту. Роботи ще чимало, але результат вже надихає.

На першому фото – те, як виглядала тоді хата, на другому – як вона виглядає зараз,

– йдеться у дописі.



Будинок до ремонту та в процесі / Фото @Tistechk0

Як на ремонт будинку реагують у мережі?

Користувачам подобається, що жінка наважилася купити житло в селі й відновлює його. Вони просять детальніше розповідати про процес ремонту та показувати на відео, як усе відбувається. Також люди часто висловлюють бажання зробити щось схоже й оселитися трохи далі від міської метушні.

Мені подобається, що ви зробили ремонт фасаду та даху, дбайливо зберігши автентичний вигляд. Це контроверсійно зараз, бо зазвичай з сільських хат роблять жлобські єврохати.

Ви молодчинка, я Вами захоплююсь. А хата – як цукерочка.

Класно, що залишили обрамлення вікон, вони дуже автентичні.

Які інші цікаві будинки українці купили в селах?

Українка, яка працює за кордоном, нещодавно придбала старенький будинок в одному з сіл Тернопільської області. Разом з оселею жінка отримала й неочікувану "спадщину" від попередніх власників. У своєму відео вона показала, які речі залишилися в будинку: антикварний посуд у серванті, радянські меблі, старовинні ікони та десятки портретів у рамках. Особливу увагу Любов звернула на ікони. Вона попросила користувачів мережі порадити їй, що краще зробити з образами.

Після повернення з США українка Наталя придбала мазанку на одному з сільських хуторів. Вона серйозно підійшла до питання реставрації житла: вивчила особливості відновлення таких будинків і вже підготувала три можливі проєкти реконструкції. Наталя зізнається, що давно мріяла про власну сільську оселю, тож дуже щаслива, що змогла реалізувати свою давню мрію.