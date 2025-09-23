Відео так сподобалося українцям, що за шість днів зібрало майже 9 мільйонів переглядів. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео користувача @murafa_.

Який вигляд має квартира на 24 квадрати?

"Не хотіли б показати свою квартиру за тазик шоколаду?" – запитав блогер, на ім'я Антон, у перехожого молодого чоловіка. Той, усміхаючись, погодився: "Я буду дівчатам дарувати. Я згоден".

Далі чоловік, який назвався Максимом, провів блогера до свого під'їзду. Спочатку їх зустрів озеленений дворик, а далі вони увійшли до п'ятиповерхового будинку. Квартир там символічно п'ять – на кожному поверсі по одній.

Огляд крихітної квартири: відео

Максим одразу розповів, що квартира в нього невелика, площею лише 24 квадрати. Там є одна повноцінна кімната, крихітний туалет, кухня та балкон. Оскільки простір досить обмежений, душова кабіна стоїть на кухні, по сусідству з пральною машиною та раковиною.

Газу в мене немає, натомість електрична плита. Ось холодильник, тут морозиво, сало, хек,

– зробив огляд своєї кухні Максим.

Житлова кімната слугує йому спальнею, робочою зоною та зоною для відпочинку. Там чоловік показав багато цікавих речей: телескоп, раритетний програвач, старий фотоапарат тощо. З кімнати є вихід на невеличкий балкон.

Цю квартиру Максим орендує, вартість її – 10 тисяч гривень на місяць.

Чому Максимові дуже подобається квартира?

Оскільки відеоогляд став вірусним, Максим вирішив записати розповісти про свою квартиру більше, опублікувавши відео на своїй сторінці. Орендар розповів, що вважає своє житло – місцем відновлення, що значно важливіше, ніж просто жити в гламурних апартаментах.

Неважливо, скільки воно коштує, неважливо, яка там площа, бо якщо ти не відновлюєшся, то нащо тобі таке житло. Я знімав квартиру за 20+ тисяч гривень, 28 поверх, з панорамними вікнами, я виходив у ліфт, вітався із сусідами, а вони мене наче ігнорували взагалі,

– поділився Максим.

Чоловік додав, що знає всіх, хто живе в його будинку, і це привітні люди. Наприклад, поверхом нижче квартира жінки, яка має дачу і часом тішить Максима невеличкими сюрпризами. "Ти підіймаєшся додому, а в тебе на ручці висить пакет з овочами. Ну це прикольно", – додав мешканець.

Максим розповідає більше про свою квартиру: відео

