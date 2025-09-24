Подробнее об обновлении дома 24 Канал рассказывает со ссылкой на сообщение женщины в соцсети Х.

Что известно о доме, который купила женщина?

В мае 2025 года женщина купила старый дом на Черниговщине. Дому более 80 лет. С тех пор она постепенно превращает его в уютное место с душой и уже показала результаты первых месяцев работы. А в комментариях к сообщению рассказала интересные детали.

Дом отапливается печью и печкой. Грубу сейчас переделывают. Водопровода пока нет – это план на следующее лето. Особое внимание уделяют аутентичности: женщина хочет сохранить характер старой украинской хаты не только снаружи, но и во внутреннем оформлении.

По ее словам, цены на такие дома очень разнятся в зависимости от региона и могут колебаться от 2000 до 15 000 долларов.

На старте было немало проблем – в частности с фундаментом. Над восстановлением дома работали в основном двое местных ребят. Окна устанавливал мастер отдельно. Крышу красили в несколько этапов: сначала почистили, обработали жидкостью от ржавчины, а затем покрасили резиновой краской.

"Ремонтировать фундамент и крышу я пока не умею, но что-то и сама делаю, что мне под силу", – заметила женщина.

Сейчас уже начались первые шаги к внутреннему ремонту. Работы еще немало, но результат уже вдохновляет.

На первом фото – то, как выглядела тогда дом, на втором – как она выглядит сейчас,

Дом до ремонта и в процессе / Фото @Tistechk0

Как на ремонт дома реагируют в сети?

Пользователям нравится, что женщина решилась купить жилье в селе и восстанавливает его. Они просят подробнее рассказывать о процессе ремонта и показывать на видео, как все происходит. Также люди часто выражают желание сделать что-то похожее и поселиться чуть дальше от городской суеты.

Мне нравится, что вы сделали ремонт фасада и крыши, бережно сохранив аутентичный вид. Это контроверсионно сейчас, потому что обычно из сельских домов делают жлобские еврохаты.

Вы молодчинка, я Вами восхищаюсь. А дом – как конфетка.

Классно, что оставили обрамление окон, они очень аутентичны.

Какие другие интересные дома украинцы купили в селах?

Украинка, которая работает за границей, недавно приобрела старенький дом в одном из сел Тернопольской области. Вместе с домом женщина получила и неожиданное "наследство" от предыдущих владельцев. В своем видео она показала, какие вещи остались в доме: антикварная посуда в серванте, советская мебель, старинные иконы и десятки портретов в рамках. Особое внимание Любовь обратила на иконы. Она попросила пользователей сети посоветовать ей, что лучше сделать с образами.

После возвращения из США украинка Наталья приобрела мазанку на одном из сельских хуторов. Она серьезно подошла к вопросу реставрации жилья: изучила особенности восстановления таких домов и уже подготовила три возможных проекта реконструкции. Наталья признается, что давно мечтала о собственном сельском доме, поэтому очень счастлива, что смогла реализовать свою давнюю мечту.