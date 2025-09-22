О покупке жилья и то, что в нем осталось от предыдущих владельцев, женщина рассказала в тиктоке, детали передает 24 Канал.

Где и какой дом купила женщина?

Любовь проживает и работает в Чехии, однако часто наведывается на родину. Именно там, в селе, где прошло ее детство, она решила приобрести жилье с надеждой когда-нибудь вернуться. Речь идет о Тернопольской области.

По словам женщины, купить дом удалось благодаря заработкам за полтора года. Дом старый, и главное – расположен на улице, где она когда-то росла.

В прошлом году Любовь даже не заходила внутрь, потому что не было времени. Все казалось ей чужим. А на этот раз новая владелица провела в доме несколько дней и почувствовала, что он – ее. В будущем женщина планирует построить на территории дом своей мечты.

Что женщина нашла в доме?

Вместе с домом Любовь получила и немалое "наследство" от предыдущих жителей. В ролике она показала, что осталось от старых хозяев: сервант с антикварной посудой, мебель еще с советских времен, старинные иконы и десятки портретов в рамках.

Есть много больших икон. Не знаю, что с ними делать. Кто-то, может, подскажет? Подскажите мне, кто сталкивался с такой ситуацией. Говорят, выбрасывать нельзя. Я не знаю, что с ними делать,

– обращается женщина к зрителям.

В комментариях под видео пользователи посоветовали вынести иконы в церковь, а старые фотографии – сжечь, чтобы сохранить уважение к прошлому и соблюсти традиции.

Что делать с ненужными иконами?

Священник Православной Церкви Украины, отец Алексей Филюк рассказал, что можно сделать со старыми или ненужными иконами. Существует несколько вариантов. Их можно оставить у себя дома, передать в церковь или занести в часовню. Если же иконы очень старые и непригодны для использования, их разрешено сжечь – в этом нет греха.

Что известно о других домах в селе, которые купили в Украине?

Украинка Наталья после возвращения из Соединенных Штатов приобрела мазанку на одном из хуторов. Она основательно изучила, как восстанавливают такие дома, и уже имеет три варианта проектов реконструкции. По ее словам, мечтать о сельском доме она начала давно, поэтому счастлива, что смогла воплотить это желание в жизнь.

Пара купила старый дом в Тернопольской области за 4 тысячи долларов, но ремонт оказался намного дороже самой покупки. Примерно 22 тысячи долларов потратили на приватизацию, коммуникации, крышу, пол, окна и обустройство жилья. Общая сумма может достигать 25 тысяч из-за многочисленных мелких расходов.