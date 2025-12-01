Усі вони стали зразками того, як сучасна архітектура може переосмислювати локальні традиції й водночас пропонувати нетипові конструктивні рішення, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.

Vejrhoj, Данія

Данські студії створили прибудову, форма якої повторює силует старого літнього будинку, збудованого понад півстоліття тому. Архітектори надихнулися нереалізованими ескізами першого автора проєкту й розробили об'єм із дерев'яним каркасом та солом'яним дахом.

Таким чином нова частина стала продовженням первісної концепції, залишаючись водночас сучасною та екологічною.

Vejrhoj / Фото Dezeen

Temple House, Австралія

Цей одноповерховий будинок у Мельбурні вирізняється масивними геометричними формами, що поєднані зі скляними вставками.

Простір організований навколо двох внутрішніх дворів, які забезпечують природне освітлення та приватність. Головна житлова зона розташована під трапецієподібним дахом, що створює ефектний об'єм і підкреслює лінійність будівлі.

Temple House / Фото Dezeen

Будинок 720 градусів, Мексика

Мексиканська студія спроєктувала житло у формі кільця, яке повністю охоплює внутрішній двір. Така геометрія забезпечує панорамний огляд природних ландшафтів Вальє-де-Браво з усіх боків.

Для зведення конструкції використали бетон зі змішаним ґрунтом, що дозволило отримати природний колір, гармонійний із місцевою топографією.

Будинок 720 градусів / Фото Dezeen

Bridge House, Індія

У Карджаті архітектори створили повноцінний житловий міст, що "перестрибує" через семиметрову ущелину. Основою стала сталева рама, укрита глиняно-солом'яною поверхнею незвичної форми.

У центрі конструкції розміщено окулюс, який додає світла у внутрішній простір.

Bridge House / Фото Dezeen

Будинок в Англсі, Австралія

Розташований на узбережжі, цей будинок формує L-подібну структуру та продовжує характер пляжної архітектури.

Дизайнери поєднали перероблену цеглу, дерев'яні панелі та легку металеву покрівлю, створивши сучасний сімейний дім із повагою до історії ділянки.

Будинок в Англсі / Фото Dezeen

