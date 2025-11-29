Як пояснюють вони самі в інтерв'ю The Village, яке цитує 24 Канал, хата – "це більше про емоції", адже тепер у них є місце, куди "можна приїхати й провести час із друзями та сім'єю".

Чому подружжя вирішило обрати стару хату в Карпатах?

У 2023 році айтівці Юра й Наталка Машкови обирали між Харковом і Києвом, але випадкова зустріч у горах із чоловіком, який реставрує й продає будинки, допомогла визначитися: "ми зупинилися в будиночку… і вирішили, що наш будинок має бути в Карпатах", – кажуть Машкови.

Які несподіванки відкрив повний ремонт?

Наталя наголошує, що найкращою частиною дому став дах із гонти. Водночас вони помітили, що будинок уже мав базові комунікації й утеплення. Пара планувала оновити стіни, додати утеплення та меблі, але друзі-дизайнери переконали взятися за масштабнішу реновацію: ремонт кухні, ванної та кількох кімнат.

Маленька кухня площею 9 квадратів, де "сиділи мало не на головах" під час новорічної вечірки, стала відправною точкою для глобальних змін. Друзі поставили очевидне питання: "А де в цій хаті тусуватися?" Тож кухню перенесли, а кімнату об'єднали з їдальнею.

Під час робіт виявилося, що старий будинок прогнив, а підлога лежала просто на землі, що змусило підіймати всю хату домкратом.

Як подружжя зберігало автентичність і що пішло не за планом?

Машкови намагалися зберегти історичний вигляд будинку: частину старовинного бруса, оригінальні стіни та вікові балки. Однак дах виявився найвразливішою частиною – чимало деревини було у поганому стані. Найбільше часу забрала сантехніка та доставка матеріалів у гори.

Після завершення робіт сталася кумедна ситуація: "у нас однаково переплутані крани: з холодного тече гаряча вода, а з гарячого – холодна, але вона хоча б є", – жартує Наталка.

Який вигляд будинок мав до ремонту та після / Фото The Village

Чому пара вирішила здавати будинок і чи планують переїзд?

Ремонт тривав із квітня 2024 року до літа 2025-го. Хоча подружжя й не прагне робити з хатини бізнес, вони вирішили частково компенсувати витрати: перші гості заїхали 31 жовтня.

"За два тижні в нас побували сім різних компаній", – кажуть Машкови.

Поки що пара живе у Києві й навідується в Карпати для відпочинку. Юра вже готовий до переїзду, але Наталка – ні. Вона зізнається, що може погодитися на переїзд у разі тривалих блекаутів або посилення обстрілів.

Що відомо про інші випадки відновлення українцями старих хат?

Останніми роками все більше українців беруться відновлювати старі сільські будинки – як родинні, так і куплені. Після повернення зі США Наталя купила мазанку в одному з сіл і підійшла до реконструкції максимально ґрунтовно: вивчила специфіку таких споруд та підготувала кілька варіантів реставрації. Вона зізнається, що давно мріяла про власний сільський дім, і тепер ця мрія здійснилася.

У травні 2025 року інша жінка придбала хатину на Чернігівщині й поступово перетворює її на затишний простір, зберігаючи первісний вигляд будівлі. Її вік – понад 80 років, опалення залишилося пічним, а водопровід ще планують провести. Найбільше роботи вимагали дах і фундамент, проте основні зовнішні ремонти вже завершені, тривають внутрішні.

Письменниця Євгенія Кузнєцова разом із родиною також узялася за відновлення старої хати, яка раніше належала її прабабусі. Попри значні пошкодження й загальний стан будівлі, вони вирішили не руйнувати її, а зберегти якомога більше автентичних деталей.