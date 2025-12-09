Де розташований будинок?

Будинок облаштували у віддаленій лісовій зоні, якомога далі від міст, автомобільних шляхів і туристичних маршрутів, пише 24 Канал з посиланням на Travel And Tour World.

До споруди немає під'їзду для транспорту, дістатися можна лише пішки лісовою стежкою. Густі дерева навколо створюють природну звукову ізоляцію.

Поруч відсутні житлові будівлі, інженерні комунікації та міська інфраструктура. За словами відвідувачів, удень тут чути лише вітер, птахів і шелест листя, а вночі територія повністю занурюється в тишу без сторонніх звуків.

Який вигляд має сам будинок?

Будинок збудовано з дерева у форматі компактного одноповерхового житла з мінімалістичним плануванням. Усередині є спальне місце, стіл, базові меблі та піч для приготування їжі. У приміщенні немає телевізора, інтернету, мобільного зв'язку чи будь-яких цифрових пристроїв.

Кухня та санвузол розташовані в окремій будівлі на невеликій відстані. Щоб скористатися ними, потрібно вийти надвір та пройтися лісовою ділянкою. Таке планування підсилює відчуття ізольованості та постійного контакту з природою.

Як контролюють рівень шуму?

У будинку встановлено спеціальний датчик, який постійно фіксує рівень звуку. Якщо він перевищує приблизно 45 децибелів, перебування автоматично припиняється. Це рівень, що відповідає тихій розмові або шуму в бібліотеці.

Важливо! Порушенням вважаються гучні розмови, різкі рухи, удари дверима або будь-які звуки, що виходять за встановлені межі. Формат тиші діє цілодобово без винятків.

Які умови перебування діють для гостей?

Перед заселенням відвідувачі залишають поза межами будинку мобільні телефони, годинники, ноутбуки та інші пристрої, здатні створювати звук або сповіщення. Заборонено використовувати музику, аудіоплеєри, техніку та будь-які джерела шуму.

Перебування відбувається без доступу до новин, соціальних мереж і цифрових сервісів. Гості самостійно готують їжу, дотримуються режиму тиші та пересуваються в межах будинку і прилеглої лісової території.

Туристи, які жили у будинку тиші / Фото Euronews

Чому такий формат відпочинку стає популярним?

Попит на відпочинок у повній тиші зростає через постійний шум міст, інформаційне перевантаження та психологічну втому, пише Euronews. Все більше людей шукають можливість повністю відключитися від новин, транспорту, роботи та цифрових повідомлень хоча б на кілька днів.

Цікаво! Усамітнення без зв'язку стає альтернативою традиційному туризму з готелями, курортами та масовими локаціями. Такий формат обирають ті, кому важливо зменшити кількість зовнішніх подразників і відпочити без розкладів, натовпів і звичних міських ритмів.

Чи є подібні усамітнені будинки?