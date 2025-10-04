Экскурсию своим домом телеведущий провел для программы "По домам" на Люкс ФМ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание "Топает ногами восьмое поколение": Евгения Кузнецова показала, как восстановила старый дом бабушки

Что известно о жилье Славы Соломки и его стоимости?

Телеведущий живет на Оболони, в квартире, которая досталась ему в наследство. Другое жилье Слава не арендует, считая это пустой тратой денег. В собственном доме ему очень комфортно, переезжать он не планирует.

Квартира имеет площадь примерно 56 квадратных метров. По словам ведущего, нынешняя рыночная стоимость его жилья составляет примерно 80 – 90 тысяч долларов. Ремонт телеведущий сделал в 2016 году, полностью адаптировав пространство под себя.

Гостей Слава Соломка у себя дома принимает редко. Уборкой занимается самостоятельно, без помощи клининговых сервисов, хотя иногда мама приходит помочь навести порядок или что-то приготовить. Сам Слава не слишком увлекается кулинарией – готовит преимущественно простые блюда, например яичницу, пюре или курицу в сметанном соусе.

Так выглядят комнаты в квартире / Фото Люкс ФМ

Что есть в квартире ведущего?

Квартира имеет просторную спальню, украшенную картинами и фотографиями. В ней также размещен мини-бар. Хотя сам ведущий не употребляет алкоголя, напитки там хранит для гостей.

В квартире также есть гардеробная и домашняя библиотека. В кухне почетное место занимает кофеварка. Соломка отметил, что каждое его утро начинается с чашки ароматного напитка.

Отдельная комната выполняет функцию склада – там Слава хранит вещи, которыми сейчас не пользуется. Также в этом помещении обустроен уголок для съемок видео на его ютуб-канал, его Соломка впоследствии планирует расширить.

Ванная комната хоть и небольшая, но полностью функциональна.

Квартира Славы Соломки: смотрите видео

К слову, ранее телеведущий рассказал, почему его сняли с воинского учета. В интервью Мирославе Мандзюк Слава Соломка объяснил, что имеет на это серьезные основания. Еще в 2017 году ему диагностировали опухоль головного мозга. По словам Соломки, он до сих пор проходит лечение.

Как выглядят квартиры других известных украинцев?

Ранее писательница Ирена Карпа продемонстрировала свою киевскую квартиру площадью 53 квадратных метра, за которую заплатила 103 тысячи долларов. Интерьер дома оформлен в стиле арт-пространства: здесь сочетается винтажная мебель и декоративные элементы, собранные во время путешествий. Особенно выделяются среди них старинный чемодан и двери из Испании. Квартира скорее напоминает творческую мастерскую, чем традиционное жилье, что полностью соответствует характеру ее владелицы.

Также свой дом показала телеведущая Оксана Гутцайт. Это роскошный двухэтажный дом под Киевом, который они с мужем строили с нуля. Ведущая живет в этом доме с семьей уже более 16 лет. На территории дома есть сад, бассейн, просторный двор, там также обустроили резервные решения на случай отключений электроэнергии.