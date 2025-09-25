Писательница и общественный деятель Ирена Карпа показала интерьер своей квартиры в рамках проекта "По домам" на Люкс ФМ, передает 24 Канал.

Как выглядит квартира Ирэны Карпы?

Известно, что квартира площадью 53 квадратных метров обошлась Карпе в 103 тысячи долларов. Она приобрела ее всего за несколько месяцев до переезда во Францию. Пока писательница живет за границей, в доме временно живет ее знакомая, которая и ухаживает за домом.

Интерьер квартиры Ирэны – настоящая коллекция историй. Винтажную мебель и предметы декора она собирала во время путешествий по разным странам, посещая барахолки и антикварные магазины. Некоторые вещи для нее специально создавали друзья.

Среди самых интересных деталей – чемодан и двери из Испании, которые стали яркими акцентами дома. В целом квартира больше напоминает артпространство, чем классическое жилье, что и подчеркивает творческую натуру ее владелицы.

Квартира Ирэны Карпы: смотрите видео

Где сейчас живет писательница?

Как ранее писало издание The Village, Ирена Карпа живет на две страны: во Франции и в Украине. В Париже она проводит большую часть времени с семьей, а в Киев приезжает для работы над проектами и встреч с читателями.

