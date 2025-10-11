Кто из мировых миллиардеров строит себе бункер?

Говорят, что Марк Цукерберг начал работы над ранчо Koolau еще в 2014 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Это обширный комплекс площадью 1 400 акров на гавайском острове Кауаи. Он будет включать укрытие с собственным энергоснабжением и продовольствием, хотя, согласно сообщению журнала Wired, рабочим на объекте запретили рассказывать об этом из-за соглашения о неразглашении.

Однако когда в прошлом году основателя Facebook спросили, создает ли он бункер для судного дня, он категорически ответил "нет". Подземное пространство площадью около 5 000 квадратных футов, объяснил он, "это как небольшое укрытие, как подвал".

Также существуют спекуляции вокруг других лидеров технологических компаний, некоторые из которых, похоже, скупали участки земли с подземными пространствами, готовых к превращению в бункеры класса люкс.

Рид Хоффман, сооснователь LinkedIn, говорил о "страховании от апокалипсиса". Он ранее утверждал, что примерно половина сверхбогатых людей имеют такое, а Новая Зеландия является популярным местом для покупки жилья и строительства бункеров.

При чем здесь ИИ?

За последние несколько лет развитие искусственного интеллекта лишь пополнило список потенциальных экзистенциальных проблем. Многие глубоко обеспокоены огромной скоростью этого прогресса.

Сообщается, что Илья Суцкевер, главный ученый и соучредитель Open AI, является одним из них.

К середине 2023 года компания из Сан-Франциско выпустила ChatGPT – чат-бота, которым сейчас пользуются сотни миллионов людей во всем мире, – и они быстро работали над обновлениями и созданием сверхумного ИИ.

Тогда Суцкевер предложил коллегам выкопать подземное хранилище для ведущих ученых компании, прежде чем такая мощная технология будет выпущена в мир.

Однако не все разделяют эти страхи. Ученые из Кембриджа и Саутгемптона считают разговоры о "сверхразумных машинах" преувеличением. По их словам, современные модели ИИ способны анализировать огромные массивы данных, но не обладают сознанием и эмоциями.

Однако именно эта неопределенность, когда технологии становятся все умнее, а люди теряют уверенность в будущем, подталкивает миллиардеров искать убежище под землей.

Что известно о бункерах миллиардеров