Подробнее о том, как волны одна за другой уничтожили дом женщины буквально на ее глазах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Money Wise.

Как стихия уничтожила дом?

Еще в 1984 году муж Кэролин Хогланд собственноручно построил дом для своей семьи. А в 2025 году дом стал уже шестым на побережье, исчезнувшим в водах Атлантики из-за стремительной эрозии береговой линии.

Женщина рассказала, что сцена с разрушением ее дома казалась ей "сюрреалистической". Это место было наполнено воспоминаниями, голосами родных, праздниками и вещами, сделанными руками ее мужа. Теперь все, что осталось от дома – только одна фотография, которую чудом выбросило обратно на берег. Когда-то океан был на большом расстоянии от крыльца. Сейчас вода почти касается остатков фундамента.

Когда мы возводили дом, даже представить не могли, что это закончится так,

– с болью признается Хогланд.

Почему так произошло?

По данным AccuWeather, с 1987 года побережье Внешних отмелей потеряло более 200 метров суши. В районе Роданте ситуация критическая: земля отступает на 4,5 метра каждый год. Это – одна из самых нестабильных зон в США.

Ученые объясняют катастрофические изменения повышением уровня моря и разрушением природных барьеров. "Береговая линия всегда менялась. Но не с такой бешеной скоростью, как сейчас", – комментирует Роб Янг из Университета Западной Каролины.

Но самый большой шок для большинства владельцев прибрежного жилья – это отсутствие страховой защиты. Обычные полисы не покрывают ущерб от эрозии, подтоплений или штормовых волн. Поэтому после катастрофы люди остаются один на один с потерей.

Что советуют эксперты?

Оформить специализированную страховку, которая покрывает риски жизни на побережье: ураганы, штормы, наводнения.

Купить отдельную страховку от наводнений.

Укреплять дюны и участвовать в местных программах сохранения побережья.

Ведь в таких регионах берег – это не только живописный вид, но и зона риска. И об этом стоит задуматься до того, как волна заберет все.

Что известно о подобных случаях?

Ранее стало известно, что в Англии местная жительница рискует потерять дом, в котором прожила более двадцати лет. Ее жилье оказалось под угрозой из-за природных явлений. Дом расположен на краю скалы с видом на море. Если обрыв продвинется еще на 5 метров, дом придется снести. Женщине сообщили, что уберечь здание от оползня невозможно.

Перед этим на британском пляже Випсидерри произошёл очередной крупный оползень. Активисты связывают это со строительством элитного жилья вблизи скалы. Местные жители призвали остановить новую застройку, поскольку территория становится все более нестабильной.