Известно, что на острове есть около 40 домов, три из которых принадлежат основателю Amazon Джеффу Безосу. Недавно там также купила недвижимость дочь Дональда Трампа с семьей, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Mail.

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Стоимость участка снижали несколько раз

Соглашение о покупке незастроенного участка в эксклюзивном районе Indian Creek Village в Майами заключили в эти выходные. Это клочок земли площадью даже не один гектар.

Объявление о продаже попало в заголовки газет, ведь сначала участок оценили в ошеломляющие 200 миллионов долларов. И хотя его старательно рекламировали как уникальную недвижимость возле дома одного из самых влиятельных миллиардеров планеты, продать не удалось.



Природа на острове, что называют "бункером миллиардеров" / Фото Todd Michael Glaser, Dina Goldentayer

Впоследствии стоимость снизили до 150 миллионов долларов, а затем и до 130 миллионов долларов. Именно за такую цену участок приобрел таинственный покупатель. Риелтор, занимавшийся продажей земли, отказался обсуждать сделку, которая еще не до конца завершена. Однако даже после формальных деталей имя покупателя могут дальше скрывать, ведь не все магнаты или знаменитости хотят быть публичными в таких случаях.

Вы скорее увидите яхту, стоящую на якоре у входа, чем имя на документе о праве собственности. Конфиденциальность – самая высокая роскошь на острове Индиан-Крик,

– сообщил источник в сфере недвижимости журналистам.

Интересно, что в 2018 году этот участок продали за 27,5 миллиона долларов.