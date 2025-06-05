Відомо, що на острові є близько 40 будинків, три з яких належать засновнику Amazon Джеффу Безосу. Нещодавно там також купила нерухомість дочка Дональда Трампа з сім'єю, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

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Вартість ділянки знижували кілька разів

Угода про купівлю незабудованої ділянки в ексклюзивному районі Indian Creek Village у Маямі уклали цими вихідними. Це клаптик землі площею навіть не один гектар.

Оголошення про продаж потрапило до заголовків газет, адже спочатку ділянку оцінили у приголомшливі 200 мільйонів доларів. І хоч її старанно рекламували як унікальну нерухомість біля дому одного з найвпливовіших мільярдерів планети, продати не вдалося.



Природа на острові, що називають "бункером мільярдерів" / Фото Todd Michael Glaser, Dina Goldentayer

Згодом вартість знизили до 150 мільйонів доларів, а потім і до 130 мільйонів доларів. Саме за таку ціну ділянку придбав таємничий покупець. Рієлтор, що займався продажем землі, відмовився обговорювати угоду, яка ще не до кінця завершена. Однак навіть після формальних деталей ім'я покупця можуть далі приховувати, адже не всі магнати чи знаменитості хочуть бути публічними в таких випадках.

Ви швидше побачите яхту, що стоїть на якорі біля входу, ніж ім'я на документі про право власності. Конфіденційність – найвища розкіш на острові Індіан-Крік,

– повідомило джерело у сфері нерухомості журналістам.

Цікаво, що у 2018 році цю ділянку продали за 27,5 мільйона доларів.