Жителі престижного району Woodland Normanstone місяць думали, хто заплатив таку суму готівкою за маєток на 1400 квадратів. За вартістю ця угода стала третьою в історії міста, розповідає 24 Канал, посилаючись на Politico.

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Чому Цукерберг купив будинок у Вашингтоні

Нещодавно представник Meta підтвердив ЗМІ, що Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан придбали нерухомість у Вашингтоні. У компанії пояснили це рішення так, що Цукерберг вирішив проводити більше часу в столиці, працюючи над питаннями технологічної політики США.



Особняк, який придбав Цукерберг у Вашингтоні / Фото Politico

Проте, на думку ЗМІ, особняк у центрі Вашингтона – щось більше, ніж просто зручна локація для роботи в столиці. Експерти з нерухомості зазначають, що вона свідчить про зміну бізнес-культури.

За час другого президентства Трампа всі великі бізнесмени почали купувати житло у Вашингтоні. Вони, мовляв, зрозуміли, що "шлях до серця адміністрації лежить через особисту появу" у Вашингтоні.

Хто ще придбав нерухомість "ближче до Трампа"

Цукерберг не перший і не останній у цьому бізнес-тренді. Джефф Безос, засновник Amazon, придбав житло у Вашингтоні також за 23 мільйони доларів ще у 2016 році. А Пітер Тіль, співзасновник PayPal, – за 13 мільйонів доларів у 2021 році.

Колишній глава Google Ерік Шмідт став власником будинку в Джорджтауні за 15 мільйонів доларів. А підприємець та інвестор Девід Сакс, який зараз працює в Білому домі, витратив на новий дім 10,3 мільйона доларів. Рієлтори прогнозують, що це не кінець, тому мільярдерів у столиці стане ще більше.