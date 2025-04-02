Що вже змінив президент США та що ще планує, 24 Канал розповідає з посиланням на Bloomberg.

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Як Трамп хоче змінити Білий дім

Дональд Трамп вже дещо встиг у реалізації своєї ідеї видозмінити на власний лад Білий дім. Зокрема, прикрасив Овальний кабінет позолоченими фігурками, як у його Нью-Йоркській вежі.

У планах – замінити газон у Рожевому саду на терасу з твердим покриттям. Так є у його клубі Мар-а-Лаго у Флориді. Ба більше, президент США хоче ще й збудувати в Білому домі бальний зал за 100 мільйонів доларів.



Трамп вже встановив в Овальному кабінеті позолочені фігурки / Фото Al Drago, Bloomberg

Міністр житлового будівництва Скотт Тернер заявив, що потребує нових приміщень для профільного міністерства (HUD). Він назвав будівлю HUD найпотворнішою у Вашингтоні. Її у 1968 році спроєктував архітектор Марсель Брюер у 1968 році. На модернізацію споруди, ймовірно, витратять понад 500 мільйонів доларів.



Штаб-квартира Міністерства житлового будівництва та міського розвитку / Фото Al Drago, Bloomberg

Як Трамп хоче позбутися архітектури XX століття в США

У перший день повернення до Білого дому Трамп підписав указ, який стосувався архітектури – "Сприяння красивій федеральній громадянській архітектурі". Його мета – "повага до класичної архітектурної спадщини" у противагу архітектурі бруталізму.

Цікаво, що новий меморандум Трампа повторює його ж указ ще 2020 року. Тоді він вперше намагався змінити архітектурний стиль федеральних будівель. Хоча Джо Байден згодом це скасував, у Флориді та Алабамі вже розпочали будівництво судів у класичному та неокласичному стилях.