Нерухомість політика – це гольф-клуби, курорти та об'єкти нерухомості у Нью-Йорку, інших американських містах та за межами США. 24 Канал з посиланням на Forbes та The Trump Organization пропонує дізнатися більше про деяку нерухомість Трампа.

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Нерухомість Трампа в Нью-Йорку

Це місто буквально всіяне різноманітними будівлями імені Трампа. Це не означає, що вони повністю належать політику, однак частиною приміщень у них він все ж володіє.

Trump World Tower – 72-поверховий будинок, який здіймається вгору на 262 метри. Будівництво розпочали в 1999 році й завершили у 2001. Це найвищий із житлових будинків, які збудував Дональд Трамп. Там йому належать комерційний і гаражний сектори, а також частина житлових приміщень, що оцінюється у 20 мільйонів доларів.

Trump World Tower у Нью-Йорку / Фото The Trump Organization

Trump Tower – це 58-поверховий хмарочос, висота якого – 202 метри. Споруду збудували ще у 1983 році. У будівлі розташовані офіси, готель та апартаменти.

Трампові належать площі під роздрібну торгівлю та офіси в нижній половині будівлі. Загалом його частка становить 61 мільйон доларів.



Trump Tower у Нью-Йорку / Фото The Trump Organization

Особиста резиденція політика там – це три верхні поверхи, загальна площа яких – 3 тисячі квадратних метрів. Помешкання оздоблене бронзою, золотом і мармуром. Вартість – щонайменше 50 мільйонів доларів. Це одні з найдорожчих квартир у Нью-Йорку.

Інтер'єр Trump Tower: Фото The Trump Organization, R29

Trump International Hotel & Tower – тут Трамп володіє торгівельними приміщеннями, гаражами та частиною житлових приміщень на 5 мільйонів доларів.

Крім того, він має частку в кількох інших спорудах Нью-Йорка.

Власність за межами Нью-Йорка

Хмарочос на 555 California St. у Сан-Франциско – знакова будівля, споруджена приблизно 1969 року, колись відома як "Будівля Банку Америки". Це комплекс із трьох будівель. Трамп володіє 30% у ньому. За інформацією аналітиків, це – 127 мільйонів доларів.



Хмарочос на 555 California St. у Сан-Франциско / Google maps

Trump International Hotel у Лас-Вегасі – політику належить половина всіх номерів, вартість – 61 мільйон доларів.



Trump International Hotel у Лас-Вегасі / Фото The Trump Organization

Курорти у Флориді

Саме туди Трамп переїхав після свого першого президентства. Політик купив Maralago в 1985 році приблизно за 10 мільйонів доларів. Тепер він коштує 292 мільйони доларів. Це єдине місце, де звичайні американці – якщо мають змогу – можуть пообідати або зупинитися в тому ж приміщенні, що й політик.

Маєток Трампа у Флориді: Фото Maralago Club

Приблизно за 90 хвилин на південь від Maralago, у Маямі розташований інший курорт – Trump National Doral. За даними аналітиків, при вартості у 273 мільйони доларів і боргу в 125 мільйонів доларів Трамп має 149 мільйонів доларів у власності.



Trump National Doral у Маямі / Google maps

Поля для гольфу

Політик володіє полями для гольфу у Флориді, Нью-Джерсі, Вашингтоні, Каліфорнії, Нью-Йорку та Північній Кароліні.

За даними аналітиків, організація Трампа є власником або керує десятьма курсами в шести штатах, вартістю 342 мільйони доларів. Деякі з курсів Трампа доступні лише для членів, деякі відкриті для громадськості. Членство коштує недешево.



Гольф-клуб Трампа в Каліфорнії / Google maps