Теперь историки знают, что военная легенда о спасении венгерских солдат от советского плена была реальной историей. Находка действительно является сенсационной, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Need To Know.

Открытие сделал венгерский историк

Венгерский военный историк Иштван Себеньи нашел в окрестностях замка возле города Гааг старинный сундук. Он лежал закопанный в землю почти 80 лет. А спрятали его во время Второй мировой войны.

В сундуке были уникальные документы: дневники, приказы и отчеты о военной ситуации с последних дней войны. Там обнаружили факт существования легенды о спасении венгерских военных.

Находка была сделана почти ровно через 80 лет после окончания войны и подтверждает древнюю легенду,

– сообщил мэр Гаага, Лукаш Михлмайр.



Сундук нашли во время раскопок / Фото Need to Know

Как известно, около 10 тысяч венгерских солдат были в опасности в конце войны. Им грозил советский плен и заключение в Сибири.

Благодаря дружбе между венгерским полковником Маланотти и американским генералом Паттоном дивизии было разрешено сдаться американцам в мае 1945 года через электростанцию в Эрнстгофене. Таким образом они избежали советского плена,

– рассказал мэр.



Уникальные документы времен Второй мировой войны / Фото Need to Know

Теперь уникальные документы отреставрируют, оцифруют и передадут в архив для пополнения исторического наследия.