Дом в лесу пустует с 2020 года. Он "застыл во времени" после смерти владелицы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток seanurbex.

Интересно Мужчина решил наведаться к своему дому, а увидел пустой участок: что произошло

Какие интересные вещи были в заброшенном доме

Шон проник в дом через окно на втором этаже. Первое, что его поразило, – коллекция различных латунных пряжек и антикварных предметов.

Далее Шон нашел вазу с засушенными цветами, старинные книги и пустые бутылки. Мужчина думает, что все эти предметы хозяйка использовала для создания особого антуража.

Домовладелица покинула жилье не так давно, но оно как будто "застыло во времени". Все осталось так, будто хозяйка просто вышла на минутку,

– сказал исследователь.

Очевидно, хозяйка дома имела страсть к коллекционированию антиквариата и созданию уютной атмосферы в своем доме.

Что интересного внутри: смотрите видео

"Темный и жуткий"

Британец опубликовал фото и видео находок в соцсети. Пользователи инстаграма и тиктока начали активно их комментировать:

Внутри дома все остается застывшим во времени;

Латунь, висевшая на камине, стала изюминкой;

Дом был тщательно украшен женщиной, которая жила там сама.

Некоторые из пользователей написал, что дом "старый, темный и жуткий", но пожить там было бы интересно, потому что в этом его особенность.