О том, как сделать ремонт в старом доме максимально эффективно, рассказывает 24 Канал.

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Оцените техническое состояние жилья

Прежде всего следует детально обследовать дом. При необходимости следует привлечь специалистов (инженеров, архитекторов), которые смогут оценить:

состояние фундамента;

перекрытия и несущие стены;

крышу и кровлю;

электропроводку и сантехнику;

наличие плесени или вредителей.

Получите необходимые разрешения

Если вы планируете перепланировку дома или достройку помещений, то это следует согласовать это с местными органами власти. В старых домах могут действовать ограничения, которые связаны с охраной исторического наследия.

Спланируйте бюджет и последовательность работ

Ремонт стоит проводить поэтапно, начиная с самого важного:

укрепление фундамента и конструкций;

замена коммуникаций – электричество, вода, отопление;

гидро- и теплоизоляция;

внешние работы – крыша, фасад крыша фасад;

внутренняя отделка – стены, пол, потолок.



На достройку к дому надо получить разрешение / Фото с сайта 1beton.in.ua

Подготовьте все к демонтажу

В старых домах могут быть различные устаревшие материалы – свинцовые краски, асбест, глиняные трубы. Их нужно демонтировать с соблюдением техники безопасности. Иногда отдельные элементы старого дизайна, в частности аутентичные двери, плитку – можно сохранить и реставрировать.

Начинайте капитальный ремонт

Только после подготовки и демонтажа ненужных элементов дизайна следует переходить к основному ремонту.

Соблюдение определенного алгоритма действий при ремонте старого здания поможет избежать нежелательных расходов и проблем в будущем.

Заметим, ремонт в новостройке отличается от того, как проводят во вторичном жилье. Перед началом ремонта в квартире первичного рынка нужно решить вопрос перепланировки, меблировки, выбора отделочных материалов и инженерных систем.