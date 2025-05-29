Про те, як зробити ремонт у старому будинку максимально ефективно, розповідає 24 Канал.

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Оцініть технічний стан житла

Насамперед слід детально обстежити будинок. За потреби слід залучити фахівців (інженерів, архітекторів), які зможуть оцінити:

стан фундаменту;

перекриття та несучі стіни;

дах і покрівлю;

електропроводку і сантехніку;

наявність плісняви або шкідників.

Отримайте необхідні дозволи

Якщо ви плануєте перепланування будинку чи добудову приміщень, то це слід узгодити це з місцевими органами влади. У старих будинках можуть діяти обмеження, які пов'язані з охороною історичної спадщини.

Сплануйте бюджет і послідовність робіт

Ремонт варто проводити поетапно, починаючи з найважливішого:

укріплення фундаменту та конструкцій;

заміна комунікацій – електрика, вода, опалення;

гідро- та теплоізоляція;

зовнішні роботи – дах, фасад;

внутрішнє оздоблення – стіни, підлога, стеля.



На добудову до будинку треба отримати дозвіл / Фото зі сайту 1beton.in.ua

Підготуйте усе до демонтажу

У старих будинках можуть бути різні застарілі матеріали – свинцеві фарби, азбест, глиняні труби. Їх потрібно демонтувати з дотриманням техніки безпеки. Інколи окремі елементи старого дизайну, зокрема автентичні двері, плитку – можна зберегти й реставрувати.

Починайте капітальний ремонт

Лише після підготовки й демонтажу непотрібних елементів дизайну варто переходити до основного ремонту.

Дотримання певного алгоритму дій при ремонті старої будівлі допоможе уникнути небажаних витрат та проблем у майбутньому.

Зауважимо, ремонт у новобудові відрізняється від того, як проводять у вторинному житлі. Перед початком ремонту у квартирі первинного ринку потрібно вирішити питання перепланування, меблювання, вибору оздоблювальних матеріалів та інженерних систем.