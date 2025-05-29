Про те, як зробити ремонт у старому будинку максимально ефективно, розповідає 24 Канал.
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Оцініть технічний стан житла
Насамперед слід детально обстежити будинок. За потреби слід залучити фахівців (інженерів, архітекторів), які зможуть оцінити:
- стан фундаменту;
- перекриття та несучі стіни;
- дах і покрівлю;
- електропроводку і сантехніку;
- наявність плісняви або шкідників.
Отримайте необхідні дозволи
Якщо ви плануєте перепланування будинку чи добудову приміщень, то це слід узгодити це з місцевими органами влади. У старих будинках можуть діяти обмеження, які пов'язані з охороною історичної спадщини.
Сплануйте бюджет і послідовність робіт
Ремонт варто проводити поетапно, починаючи з найважливішого:
- укріплення фундаменту та конструкцій;
- заміна комунікацій – електрика, вода, опалення;
- гідро- та теплоізоляція;
- зовнішні роботи – дах, фасад;
- внутрішнє оздоблення – стіни, підлога, стеля.
На добудову до будинку треба отримати дозвіл / Фото зі сайту 1beton.in.ua
Підготуйте усе до демонтажу
У старих будинках можуть бути різні застарілі матеріали – свинцеві фарби, азбест, глиняні труби. Їх потрібно демонтувати з дотриманням техніки безпеки. Інколи окремі елементи старого дизайну, зокрема автентичні двері, плитку – можна зберегти й реставрувати.
Починайте капітальний ремонт
Лише після підготовки й демонтажу непотрібних елементів дизайну варто переходити до основного ремонту.
Дотримання певного алгоритму дій при ремонті старої будівлі допоможе уникнути небажаних витрат та проблем у майбутньому.
Зауважимо, ремонт у новобудові відрізняється від того, як проводять у вторинному житлі. Перед початком ремонту у квартирі первинного ринку потрібно вирішити питання перепланування, меблювання, вибору оздоблювальних матеріалів та інженерних систем.