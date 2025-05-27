Про 8 ідей, які підійдуть для дизайну інтер'єру кухні у 2025 році, 24 Канал розповідає з посиланням на Livingetc.

До теми У яких кольорах робити ванну кімнату: з цими відтінками ви точно не помилитесь

Жовтий

Жовта кухня точно додасть яскравості вашому житлу. Крім того, існує багато кольорів, які поєднуються з жовтим, що робить його життєрадісним та універсальним відтінком для експериментів.

Для тих, хто хоче повністю насолодитися цим відтінком, його можна використовувати на різних поверхнях – стінах, кухонних шафах, острівках. Але якщо ви бажаєте зменшити його візуальний вплив, то можна зупинитися на жовтих акцентах в декорі.



Варіант оформлення кухні у жовтих тонах / Фото Giulia Maretti Studio

Сірий

Сірий був і залишатиметься популярним нейтральним відтінком у будинках. Сіра кухня може додати тепла простору, водночас створюючи ідеальний контраст зі сміливішими відтінками, такими як червоний, помаранчевий або жовтий.

Це також ідеальний вибір для кухонь у спекотніших кліматичних умовах, оскільки світліші варіації допомагають зберегти прохолоду та легкість у просторі.



Такий вигляд може мати кухня у сірих тонах / Фото Douglas Friedman

Чорний

У сучасних інтер'єрах чорний все частіше займає центральне місце, особливо в приміщеннях з великою кількістю природного освітлення. При продуманому використанні цей колір може бути чітким, драматичним та елегантним.

Окрім повністю чорних кухонь, ви також можете розглянути двоколірний підхід до кухні – поєднання чорного кольору зі світлішим відтінком – білим, рожевим або ніжно-сірим. Чорний колір також чудово доповнює дерево, створюючи простір, який відчувається землистим та затишним.



Чорний колір у дизайні кухонь стає все популярнішим / Фото Forest Halleck

Бордовий

Багато дизайнерів все частіше обирають цей насичений, соковитий відтінок. Він не тільки в тренді, але й додає сміливого відчуття індивідуальності будь-якому простору.

Колись бордовий колір використовували для акцентів в офіційних приміщеннях, а тепер він впевнено знайшов своє місце на кухнях – від кухонних стільниць та стін до фартухів.



Такий вигляд може мати кухня у бордовому кольорі / Фото Casagrande

Темно-синій

Темно-синій знову стає ключовим кольором у домашньому декорі. Цей глибокий, універсальний відтінок має елегантну, вишукану атмосферу.



Варіант синьої кухні / Фото SamSacksxMajorelle

Смарагдово-зелений

Смарагдово-зелена кухня додає простору ювелірного багатства, з яким мало які інші кольори можуть зрівнятися. Акцент зеленого з яскраво-білим створює свіжу, чисту естетику.



Свіжа кухня в зелених тонах / Фото Read McKendree JBSA

Рожевий

Якщо ви втомилися від сірого та кремового кольорів на кухні, але все ще хочете чогось спокійного, то розгляньте рожеву кухню. Цей рожевий відтінок набирає популярності серед дизайнерів та їхніх клієнтів.



Кухня у спокійних рожевих тонах / Фото Patricia Bustos Studio

Коричневий

Теплі кольори повертаються в дизайн інтер'єрів протягом останніх років. Зокрема, колись недооцінений коричневий колір зараз є одним з найпопулярніших тонів. Особливо добре підходить для кухонь, коричневий колір чудово поєднується з низкою інших кольорів. Він уособлює собою стриману розкіш.



Популярними стають кухні у коричневих тонах / Фото Benjamin Moore