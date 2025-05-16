А втім, повністю білою ванну кімнату краще не робити, бо є ризик створити суворий незатишний простір. 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens, пропонує добірку найкращих нейтральних фарб для ванної кімнати, які радять професійні дизайнери у 2025 році.

Зверніть увагу Окрема кухня чи кухня-студія: що буде краще та зручніше

Натуральні деревні тони

Бежева ванна кімната з дерев'яним туалетним столиком / Фото Kohler Co.

Тепло натурального дерева, що втілюється в колірній гамі кімнати, створює відчуття заспокоєння. Дерево вважають непрактичним матеріалом для приміщень з вищою вологістю, але для акценту його варто використати. У ванній кімнаті, що вище, дизайнери внесли тільки одну деталь – дерев'яний туалетний столик, який помітно пом'якшив інтер'єр.

Теплий білий та кремовий

Ванна кімната в теплому білому кольорі / Фото Sherwin Williams

Білий справді краще не використовувати надмірно, якщо це холодний відтінок. Теплий білий, брудно-білий або кремовий – чудові варіанти для класичних ванних кімнат.

У 2025 році я обожнюю брудно-білий колір для ванних кімнат, тому що він додає м'якої, теплої атмосфери, яка відчувається такою привабливою. Він має це заспокійливе, повітряне відчуття, яке робить простір більшим і світлішим, що ідеально підходить, якщо ванна кімнатна ще й невелика,

– пояснює дизайнерка із Сан-Франциско Соледад Альзага.

Білий і кремовий чудово поєднуються з дерев'яними та металевими акцентами, надаючи простору сучасного та затишного вигляду.

Приглушена теракота

Біла ванна кімната з землисто-теракотовою стіною / Фото Dunn-Edwards

У 2025 році теплий теракотовий колір – чудовий вибір для ванних кімнат. Цей землистий відтінок створює затишну атмосферу, що говорить про тяжіння до дизайну, натхненного природою,

– каже нью-йоркська дизайнерка Джона Кілдей.

Приглушений теракотовий тон чудово поєднується з натуральними матеріалами, такими як дерево та камінь, створюючи гармонійну та приземлену естетику, що сприяє розслабленню.