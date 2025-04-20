З основними кольорами фарби завжди слід бути обережними, оскільки в більшій кількості вони можуть створити відчуття холоду, стерильності або навіть видимого шоку. Недарма дизайнери переконують, що основний колір частково створює атмосферу у приміщенні, пише 24 Канал, посилаючись на Livingetc.
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Лососево-рожевий
Цей ретровідтінок знову в тренді, тому дизайнери хочуть наголосити на тому, що для ванних кімнат його краще не використовувати. На тлі білої сантехніки він створюватиме неприємний контраст.
Ми вбачаємо лососевий, як і персикові відтінки, кольорами старомодних ванних кімнат. Найкраще вони поєднуються з відповідною плиткою 80-х років. Проблема таких тонів у тому, що вони не мають сучасного вигляду й не надто приємні під штучним освітленням,
– коментують дизайнери.
Натомість краще використовувати рум'яно-рожевий або темно-трояндовий відтінки. "Вони все ще м'які, але досить сучасні та чудово поєднуються з матово-чорними або хромованими світильниками", – додають фахівці.
Ніжно-рожева ванна кімната / Фото Matthew Williams
Яскраві неонові відтінки
Неоновим кольорам є місце в сучасних інтер'єрах, але не у ванній кімнаті.
Я б ніколи не пофарбувала туалетну кімнату в надзвичайно яскравий колір, наприклад яскраво-жовтий або яскраво-рожевий. Є варіант обрати більшу примхливу, пом'якшену версію цих кольорів,
– каже нью-йоркська дизайнерка Рейчел Шерман.
У ванній кімнаті має панувати атмосфера спокою та розслаблення. Вибір більш приглушених кольорів, як пропонує Рейчел, допоможе досягти цієї мети. Масляно-жовтий, який називають трендом 2025 року, якраз такий. А серед рожевих можна обрати пудровий.
Пудрово-рожева зона раковини з мармуровою стійкою / Фото Kristin Francis
Шавлієвий зелений
Шавлієво-зелений довго був трендом у дизайні – його вважали найкращим серед усіх зелених тонів у 2023 – 2024 роках. Однак починаючи з 2025-го дизайнери радять його уникати.
Хоч це привабливий і спокійний відтінок, для ванної можна обрати щось цікавіше, кажуть експерти: "Якщо ви любите зелений колір, то існує цілий світ, окрім шавлії. Подумайте про насичені лісові тони для настрою та глибини, свіжий евкаліпт для спа-відчуття або фісташковий, який, на нашу думку, є одним із найвидатніших відтінків року".
Лісово-зелена ванна кімната / Фото Ca'Pietra
Білий
Сучасна біла ванна кімната може здаватися класичною та простою, як ковток свіжого повітря. Однак вона також може здаватися надто стерильною та холодною, нагадуючи стіни у клініці.
Це особливо актуально для невеликих ванних кімнат з меншою кількістю природного світла, де білосніжність створює дискомфорт.
Я б уникала білої, брудно-білої або світло-сірої фарби, яка покриває всю туалетну кімнату,
– каже Мінді Келсон О'Коннор, засновниця архітектурного бюро у Філадельфії.
Загалом білий можна використовувати у ванних кімнатах, але вводити його краще за допомогою візерунка чи принту, як на фото нижче.
Біла ванна кімната із принтованими шпалерами / Фото Erin Kelly
Темно-синій
Хоча темно-синій колір вже давно став популярним для створення контрасту у ванних кімнатах, у 2025 році він стане надто вживаним. До того для маленьких ванних кімнат цей тон буде надто тьмяним. Альтернативна – світлі джинсові тони.
Світла ванна кімната, обшита наполовину блакитними панелями / Фото West One Bathroom
Блакитний денім має невимушений вигляд, а відтак додає живої, легкої елегантності, яка потрібна у ванній кімнаті. А ще він ідеально поєднується як зі світлою натуральною деревиною, так і з холодними металами (від матової латуні до зістареної бронзи).