Часто зіркою стилю ретро був масляно-жовтий колір, який повернувся в інтер'єри у 2025 році. Дизайнери прогнозують цьому теплому відтінку справжню популярність цієї весни та влітку, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Масляно-жовтий – новий нейтральний тон 2025 року

Старомодний жовтий відтінок зараз переживає ренесанс. Дизайнери кажуть, що тепер він стає ідеальним тлом для меблів та декору як у старовинних, так і в сучасних помешканнях.

Жовтий – це колір, який люди часто бояться використовувати, але це фантастичний колір, щоб "підняти" простір. Він добре відбиває світло і робить кімнату дуже теплою та привабливою. Цей тон ще й гарно працює в невеликих затишних кімнатах, зокрема у ванних,

– каже дизайнерка Франческа Ровен-Пловден.

Не тільки дизайнери поділяють любов до масляно-жовтого. Американські актори Джош Бролін та Гвінет Пелтроу нещодавно використали таку фарбу у своїх інтер'єрах.

Щоб використати масляно-жовтий колір правильно, вам потрібно сприймати якого як нейтральний, як чисте полотно, яке підкреслює інші кольори, а не перекриває їх,

– підказує Сьюзан Делісс, текстильна дизайнерка й декораторка інтер'єрів.

Обирати колір треба уважно, бо є ризик натрапити на разючий відтінок, як-от "банан" чи "канарка". Ідея ж сучасної жовтої кімнати полягає в тому, щоб створити заспокійливий простір, де поєднуються нейтральні теплі тони з трохи прохолодними, наприклад, із сірим, приглушеним блакитним тощо.