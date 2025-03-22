Фісташковий зелений – це останній колірний тренд, який потрапляє у "головну програму оформлення" кімнат навесні та влітку 2025 року. Відтінок уже став фаворитом серед дизайнерів, декораторів і навіть деяких знаменитостей, пише 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Фісташковий диван Вікторії Бекхем

Дизайнери все більше бачать, як фісташковий проникає в тенденції інтер'єрів з багатьма стильними інтерпретаціями. Він вишуканіший за зелений лайм та світліший і яскравіший за похмурий бірюзовий. Цей яскравий колір – швидкий спосіб додати нотки розкоші майже в будь-якій кімнатні.

Весна – найбільш вдалий час додати фісташкового в інтер'єр, вважають експерти. І для натхнення радять зазирнути в гардеробну Вікторії Бекхем. Модельєрка завжди тримає руку на пульсі, тож не дивно, що вона була однією з перших, хто продемонстрував цей суперечливий, але дуже цікавий колір в особистому просторі.

На відео, яке опублікувала знаменитість видно, що фісташковий – єдиний яскравий колір в цьому інтер'єрі. На тлі пастельних тонів і чорного килима він має просто чудовий вигляд, адже стає вишуканим акцентом.

Вікторія Бекхем у гардеробі: дивіться відео

Дизайнери люблять фісташковий за його універсальність. Він наче спокійний, бо асоціюється з природою, як і будь-який зелений тон. Та водночас цікавий і захопливий на тлі нейтральних відтінків.

Приземлений, але впевнений, цей збалансований землистий колір може повернути нас до природи або додати відчуття розкоші. Почніть з декорування, з менших акцентів, і поступово вводьте більше,

– кажуть дизайнери.

Якщо підбирати до фісташкового нетиповий колір, то одним із фаворитів експертів є баклажановий. Однак важливо поєднувати їх правильно і в невеликих "дозах".