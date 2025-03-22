Фисташковый зеленый – это последний цветовой тренд, который попадает в "главную программу оформления" комнат весной и летом 2025 года. Оттенок уже стал фаворитом среди дизайнеров, декораторов и даже некоторых знаменитостей, пишет 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

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Фисташковый диван Виктории Бекхэм

Дизайнеры все больше видят, как фисташковый проникает в тенденции интерьеров со многими стильными интерпретациями. Он изысканнее зеленого лайма и светлее и ярче мрачного бирюзового. Этот яркий цвет – быстрый способ добавить нотки роскоши почти в любой комнатные.

Весна – наиболее удачное время добавить фисташкового в интерьер, считают эксперты. И для вдохновения советуют заглянуть в гардеробную Виктории Бекхэм. Модельер всегда держит руку на пульсе, поэтому неудивительно, что она была одной из первых, кто продемонстрировал этот противоречивый, но очень интересный цвет в личном пространстве.

На видео, которое опубликовала знаменитость видно, что фисташковый – единственный яркий цвет в этом интерьере. На фоне пастельных тонов и черного ковра он выглядит просто великолепно, ведь становится изысканным акцентом.

Виктория Бекхэм в гардеробе: смотрите видео

Дизайнеры любят фисташковый за его универсальность. Он как спокойный, потому что ассоциируется с природой, как и любой зеленый тон. И одновременно интересный и увлекательный на фоне нейтральных оттенков.

Приземленный, но уверенный, этот сбалансированный землистый цвет может вернуть нас к природе или добавить ощущение роскоши. Начните с декорирования, с меньших акцентов, и постепенно вводите больше,

– говорят дизайнеры.

Если подбирать к фисташковому нетипичный цвет, то одним из фаворитов экспертов является баклажановый. Однако важно сочетать их правильно и в небольших "дозах".