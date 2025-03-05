Дизайнеры просят обратить внимание на планирование, ведь оно очень удачное, пишет 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens. Создание отдельной гардеробной – разумный шаг, который не всегда требует много места, как многие считают.

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Как выглядит гардероб Виктории Бекхэм

Эксперты отмечают, что любые идеи гардеробной всегда должны начинаться с планирования, прежде всего – с умных шкафов. Это лучший способ максимально использовать каждый сантиметр пространства от пола до потолка.

Для своего гардероба Виктория Бекхэм сделала очень удачный выбор – вертикальные шкафы. Они не только практичны, но и стильные, с блестящей каймой, что делает их прекрасным элементом интерьера.

Виктория Бекхэм примеряет образ в своем гардеробе: смотрите видео

Как видно на видео, гардеробная у модельера довольно узкая, но, выбрав правильный тип шкафов, звезда обеспечила себе много места для хранения вещей.

Интеграция высоких шкафов оптимизирует хранение и создает ощущение роскоши,

– говорит дизайнер интерьера Стефани Кутас.

Шарлотта Кросланд, основательница лондонской студии дизайна, что встроенные шкафы, как у Виктории Бекхэм "на вес золота", когда говорится о планировании гардероба.

Встроенная мебель дает людям именно то, что им нужно. Это особенно хорошо работает в тех местах, где нужно больше места для подвешивания одежды или полок для обуви,

– говорит дизайнер.

Если принимать во внимание цвета в гардеробе Бекхэм, то они тоже подобраны прекрасно. В комнате преобладают пастельные тона, которые расслабляют, но и присутствуют яркий и темный акценты, привлекающие внимание. Вся ее гардеробная – это мастер-класс по дизайну.