Биофильная эстетика – это о добавлении прежде всего природных материалов и большого количества растений, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens. Идея этого тренда заключается в том, что человек должен находиться в единстве с окружающей средой даже дома, что будет дарить гармонию и спокойствие.

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Что особенного в гостиной Кортни Кокс

Звезда "Друзей" опубликовала на своей инстаграм-странице видео, где она играет на барабанах в гостиной. Пока подписчики оценивали ее талант, дизайнеры взялись обсуждать интерьер.

Хотя гостиная Кортни Кокс сделана в темных тонах, большие окна и пышные комнатные растения делают ее светлее. Собственно, наличие растений и привлекло внимание экспертов по дизайну. Это один из главных признаков биофильного дизайна.

Когда-то комнатные растения считали просто неудачным подарком на новоселье, но теперь все изменилось. Растения стали действительно важным элементом дизайна интерьера у многих людей. Они освещают комнаты и улучшают самочувствие хозяев, хорошо и улучшая их самочувствие,

– говорит британский дизайнер Марианна Шиллингфорд.

В гостиной актрисы трудно не заметить пышные растения в горшках, которые она разместила по обе стороны комнаты.

Кортни Кокс в своей гостиной: смотрите видео

Мы все проводим часть своей жизни прикованными к экранам на работе. Наслаждение естественным миром дома является идеальным способом детоксикации и расслабления. Я использую много растений, чтобы смягчить вид комнат, а еще скрыть прямые углы, которые встречаются в большинстве интерьеров,

– комментирует специалист Джо Бегли.

Тенденция ко всему естественному и вневременному только растет. Собственно, этот тренд формируют сами хозяева, которые больше выбирают природные материалы, в частности дерево, шерсть, лозу, фаянс и тому подобное.

Дизайнеры советуют также обратить внимание на каменные горшки в гостиной Кортни Кокс. На их взгляд, комнату знаменитости прекрасно дополнил бы ротанговый ковер.