Біофільна естетика – це про додавання насамперед природних матеріалів та великої кількості рослин, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens. Ідея цього тренду полягає в тому, що людина має перебувати в єдності з навколишнім середовищем навіть удома, що даруватиме гармонію та спокій.

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Що особливого у вітальні Кортні Кокс

Зірка "Друзів" опублікувала на своїй інстаграм-сторінці відео, де вона грає на барабанах у вітальні. Поки підписники оцінювали її талант, дизайнери взялися обговорювати інтер'єр.

Хоч вітальня Кортні Кокс зроблена в темних тонах, великі вікна та пишні кімнатні рослини роблять її світлішою. Власне, наявність рослин і привернула увагу експертів з дизайну. Це одна з головних ознак біофільного дизайну.

Колись кімнатні рослини вважали просто невдалим подарунком на новосілля, але тепер все змінилося. Рослини стали справді важливим елементом дизайну інтер'єру в багатьох людей. Вони освітлюють кімнати й покращують самопочуття господарів, добре та покращуючи їхнє самопочуття,

– каже британська дизайнерка Маріанна Шиллінгфорд.

У вітальні акторки важко не помітити пишні рослини в горщиках, які вона розмістила по обидва боки кімнати.

Кортні Кокс у своїй вітальні: дивіться відео

Ми всі проводимо частину свого життя прикутими до екранів на роботі. Насолода природним світом вдома є ідеальним способом детоксикації та розслаблення. Я використовую багато рослин, щоб пом'якшити вигляд кімнат, а ще приховати прямі кути, які зустрічаються в більшості інтер’єрів,

– коментує фахівець Джо Беглі.

Тенденція до всього природного та позачасового лише зростає. Власне, цей тренд формують самі господарі, які більше обирають природні матеріали, зокрема дерево, шерсть, лозу, фаянс тощо.

Дизайнери радять також звернути увагу на кам'яні горщики у вітальні Кортні Кокс. На їхній погляд, кімнату знаменитості чудово доповнив би ротанговий килим.