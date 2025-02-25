OLX Нерухомість на основі даних аналітики дослідили, скільки доведеться відкладати квартплату, щоб купити житло в кожному обласному центрі України. Для порівняння взято оренду однокімнатної квартири та купівлю її на вторинному ринку, повідомляє 24 Канал.

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У яких містах вдасться найшвидше купити житло

Найкоротший період, за який вдасться купити однокімнатну квартиру, спостерігається в Ужгороді – 8,6 року. Саме стільки часу потрібно буде відкладати 16,9 тисячі гривень, щоб купити житло за 1,7 мільйона гривень.

Також недовгий термін розрахували в Дніпрі (8,9 року), Луцьку (9,8 року) та Сумах (9,9 року). Тобто за умов цінової стабільності жителі цих міст можуть окупити вартість квартири менш ніж за десятиліття.

Оренда відносно купівлі / Аналітика OLX Нерухомості

Де орендну плату доведеться відкладати мінімум 15 років

Понад 15 років оренди дорівнюватиме купівля житла в Чернігові (15,7 року), Києві (15,5 року), Одесі (15,3 року) та Вінниці (15,2 року). У цих містах ціни на житло є надто високими відносно орендних ставок.

Найдовший термін окупності в Херсоні (17,9 року) та Харкові (15,8 року), що не є показовим, враховуючи складну безпекову ситуацію. Вартість оренди житла там значно нижча, ніж могла б бути за мирних умов.

Загалом по країні витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12 – 13 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалим терміном окупності оренда є доцільнішим варіантом.