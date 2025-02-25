OLX Недвижимость на основе данных аналитики исследовали, сколько придется откладывать квартплату, чтобы купить жилье в каждом областном центре Украины. Для сравнения взята аренда однокомнатной квартиры и покупка ее на вторичном рынке, сообщает 24 Канал.

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В каких городах удастся быстрее всего купить жилье

Самый короткий период, за который удастся купить однокомнатную квартиру, наблюдается в Ужгороде – 8,6 года. Именно столько времени нужно будет откладывать 16,9 тысячи гривен, чтобы купить жилье за 1,7 миллиона гривен.

Также недолгий срок рассчитали в Днепре (8,9 года), Луцке (9,8 года) и Сумах (9,9 года). То есть в условиях ценовой стабильности жители этих городов могут окупить стоимость квартиры менее чем за десятилетие.

Аренда относительно покупки / Аналитика OLX Недвижимости

Где арендную плату придется откладывать минимум 15 лет

Более 15 лет аренды будет равняться покупка жилья в Чернигове (15,7 года), Киеве (15,5 года), Одессе (15,3 года) и Виннице (15,2 года). В этих городах цены на жилье слишком высоки относительно арендных ставок.

Самый длинный срок окупаемости в Херсоне (17,9 года) и Харькове (15,8 года), что не является показательным, учитывая сложную ситуацию с безопасностью. Стоимость аренды жилья там значительно ниже, чем могла бы быть при мирных условиях.

В целом по стране расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12 – 13 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, тогда как в регионах с длительным сроком окупаемости аренда является целесообразным вариантом.